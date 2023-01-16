Обойдутся без газа из России: в ЕС активно устанавливают солнечные панели

В Германии, к примеру, каждая энергетическая компания ожидает получать до $1,5 млрд годовой прибыли.

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Стремление Европы окончательно отказаться от российского газа может значительно повысить доход местных производителей и поставщиков солнечных панелей, пишет Ineterstingengineering. Всего одна компания, занимающаяся солнечной энергетикой, получит в этом году на 50% (до $725 млн) прибыли больше, чем в прошлом.

Представители компании Solarwatt, которую в пример ставит издание, заявляют, что благодаря отказу от российского газа у них просто поток заказов на продажу и установку солнечных панелей и им даже пришлось увеличить штат с 810 до 940 человек.

Примечательно, что немецкие компании стараются оказывать потребителям комплексное обслуживание, а не только заниматься установкой панелей. Та же компания Solarwatt заявляет, что ее солнечные панели можно объединить с аккумуляторными батареями их производства или любой другой компании, как и устройствами управления энергопотребления от любого из поставщиков.

И на такую гибкость приходится идти не только Solarwatt, а буквально каждой немецкой компании в этом сегменте, которая не хочет разориться из-за нашествия демпингующих азиатских конкурентов, которые стремятся отхватить большой кусок рынка солнечной энергетики в Германии.

[ + – ] Немцами движет и забота об экологии и желание сократить расходы на электричество Фото: Pexels

Не удивительно, ведь немцы хорошо умеют считать: энергия Солнца обойдется от 10 до 12 евро-центов за кВтч, а у обычных коммунальных компаний она стоит от 45 евро-центов. Потому-то в Германии настоящий бум на "зеленую энергетику" и там активно предлагают свои услуги компании со всего мира.

Но есть и проблемы. Исполнительный директор Solarwatt Детлеф Нейхаус сетует, что несмотря на свой нынешний успех, его компания все еще борется с нехваткой запчастей и рабочей силы, а так же проблемами с цепочками поставок.

Важную роль играет и цена, ведь полный комплект энергонезависимого жилья (с солнечными панелями, батареями, тепловыми насосами и прочим) стоит достаточно дорого даже для зажиточных европейцев.

Впрочем, аналитики из норвежской Rystad Energy прогнозируют, что очень скоро стоимость производства солнечной электроэнергии упадет настолько низко, что будет обходится в десять раз дешевле привычных способов получения электричества.

[ + – ] Немецкая Solarwatt о преимуществах солнечной энергетики

А все благодаря европейскому стремлению установить как можно больше ветряков и солнечных панелей, что, благодаря конкуренции и новым разработкам ученых снизит цену и на оборудование и на стоимость получаемого кВтч.

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