Ученые хотят улучшить аккумуляторы при помощи нейросетей: как это получится

Исследователи хотят найти достойную замену литий-ионным батареям при помощи ИИ.

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Сегодня искусственный интеллект активно используется в разных сферах нашей жизни, в том числе его активно применяют для своих разработок ученые. Среди них исследователи Университета Торонто, которые с помощью нейросетей хотят улучшить свойства аккумуляторов, пишет Techexplore.

Дело в том, что ученые пытаются сейчас найти новые сочетания материалов, которые заменят привычный литий в батареях. Мало кто знает, но на сегодня уже существует 140 тыс. известных материалов, а вот изучение их сочетаний между собой с учетом требуемых характеристик конечному продукту занимает не просто годы, а десятилетия.

[ + – ] Алгоритм прогнозирования поведения различных материалов с помощью ИИ

С помощью нейросети и собственного алгоритма анализа исследователи из Торонто планируют сократить время для своих изысканий. Они хотят найти лучшее сочетаний для солнечных панелей и аккумуляторов.

Конечно, в идеале для таких исследований лучше всего использовать квантовый компьютер, но они сейчас находятся в состоянии доработок и активного тестирования, так что под рукой есть только суперкомпьютеры (что уже не мало) и нейросети.

В своей работе канадские ученые активно используют мощности суперкомпьютер Niagara, расположенного в центре SciNet. Они надеются, что уже в ближайшее время смогут представить материал, который по своим характеристикам будет гораздо лучше хранить энергию, чем литий-ионные батареи.

Ранее Фокус писал, что в Калифорнии построили мега-хранилище энергии из старых аккумуляторов электромобилей.