На одной зарядке — 1000 километров: инженеры сделали революционное открытие (видео)

Батарея Qilin уже готова для применения в электромобилях, но заказчики пока еще не известны.

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Китайская компания по производству батарей Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) сделала революционное открытие, пишет Interesting Engineering. С помощью своей технологии cell-to-pack (CTP) она представила свою невероятную батарею, которая может обеспечить запас хода в 1000 километров на одном заряде.

Батарея CATL называется Qilin, в честь легендарного существа в китайской мифологии. Она также имеет рекордную эффективность использования объема 72% и энергетическую плотность до 255 Вт/ч на килограмм.

Новая батарея Qilin для электромобилей - самая эффективная на сегодня. Фото: CATL

Китайские инженеры интегрировали внутреннюю перекладину, жидкостную охлаждающую пластину и тепловую подушку в многофункциональный эластичный промежуточный слой в Qilin. Так же революционный аккумулятор имеет встроенные микромосты внутри промежуточного слоя, которые гибко приспосабливаются к изменениям внутри ячейки, тем самым повышая надежность батареи на протяжении всего ее жизненного цикла.

Новаторская технология охлаждения позволяет остыть ячейкам в четыре раза быстрее. Фото: CATL

Уникальный дизайн Qilin позволяет надежно расположить различные компоненты, включая структурную защиту, высоковольтное соединение и защитный клапан, что дополнительно увеличивает емкость батареи на 6%.

Сравнение новинки с батареей формата 4680 Фото: CATL

Батарея охлаждается путем размещения жидкостных охлаждающих функциональных частей между соседними ячейками, а новаторская технология охлаждения позволяет остыть ячейкам в четыре раза быстрее. Среди основных клиентов компании числятся Tesla, Volkswagen, BMW и Nio, но пока что CATL не раскрыла подробности, как из автоконцернов первым получит революционную батарею.

Презентация батареи Qilin

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