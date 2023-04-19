Самолеты будут летать на батареях: разработан аккумулятор на особом веществе

Инженеры из CATL уверяют, что их новая разработка изменит взгляд на гражданскую авиацию и сделает ее "зеленой".

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Китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, представила новый тип батареи – "конденсированное вещество", сообщает Reuters. Эта батарея, по утверждению инженеров, способна обеспечить достаточно энергии для питания электрических пассажирских самолетов для гражданской авиации.

"Конденсированное вещество" — это новая форма материи, которая обладает сверхвысокой плотностью энергии и может хранить больше электричества, чем обычные и распространенные на сегодня литий-ионные батареи. Китайская компания CATL заявила, что ее батарея "конденсированного вещества" имеет плотность энергии 800 ватт-часов на килограмм, что в 10 раз выше, чем у литий-железо-фосфатных батарей.

Кроме этой новинки компания CATL также представила батарейный блок, который интегрирует батареи на основе натрия и лития. Батареи на основе натрия не содержат много лития, кобальта или никеля, что снижает их стоимость и негативное экологическое воздействие. Однако их плотность энергии все еще ниже, чем у литий-железо-фосфатных батарей. Инженеры и специалисты CATL планируют создать цепочку производства и поставок своих новинок уже в 2023 году.

Надо отметить, что компания CATL является одним из главных конкурентов японской Panasonic и южнокорейской LG Chem на рынке автомобильных батарей. Среди ее клиентов — Tesla, Volkswagen и Geely. Компания CATL также разрабатывает другие технологии, которые интегрируют батарейные элементы непосредственно на раму электромобиля, чтобы увеличить его запас хода.

Ранее Фокус писал, что компания CATL представила рекордную батарею для электромобилей – на одном заряде можно проехать 1000 километров.