Ученые создали аккумулятор на воде: он вдвое дешевле и безопасней литий-ионных

Компания уже подписала контракт с одним из индийских автопроизводителей, заинтересованным в дешевых и безопасных батареях.

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Бостонская компания Alsym Energy представила перезаряжаемую батарею, способную конкурировать с литий-ионными аккумуляторами по характеристикам, но стоить в два раза дешевле, сообщает Interesting Engineering. Особенность этой батареи в том, что она основана на воде, а не на горючих веществах, как большинство современных аккумуляторов. Это делает ее безопаснее для окружающей среды и для использования в различных устройствах.

Литий-ионные батареи широко применяются в электромобилях, которые играют важную роль в декарбонизации транспорта и электросетей. Однако эти батареи имеют ряд недостатков: они дорогие, требуют добычи редких и вредных металлов, таких как литий и кобальт, и могут воспламеняться при перегреве или повреждении. Кроме того, они сложно поддаются утилизации и переработке.

Батарея от Alsym Energy лишена этих недостатков. Она не содержит лития и кобальта, а использует дешевые и доступные материалы, такие как марганец и металлический оксид. Ее электролит — это вода с органическими солями, которая обеспечивает проводимость ионов и хранение энергии. Благодаря этому батарея не горит и не взрывается, что экономит расходы на защиту от пожаров и расширяет область ее применения.

Батарея на воде Alsym Energy не содержит лития и кобальта. Фото: Alsym Energy

Компания Alsym Energy уже нашла своего первого партнера — автопроизводителя из Индии, который хочет использовать ее батареи для создания более дешевых электромобилей. Кроме того, батареи от Alsym Energy могут быть полезны для хранения солнечной энергии в развивающихся странах, где многие люди не имеют доступа к электричеству. Батареи от Alsym Energy легко перерабатывать и утилизировать, так как они не содержат токсичных веществ.

Ранее Фокус рассказывал, что батарея "размером с дом" сможет заряжать саму себя с помощью гравитации.