Топ-7 странных технологий для смартфонов: от выдвижных камер до самоделок (видео)

Среди самых странных смартфонов и экспериментов с гаджетами последнего времени — модели от Google, Facebook, LG, Motorola.

Рынок смартфонов стал "испытательным полигоном" для некоторых из самых странных технологий на планете. О том, какие инновации получали некогда смартфоны, пишет Tech Radar.

Facebook Phone, созданный HTC для Facebook в годы до Meta, не только вывел социальную сеть на передний план телефона, но и сделал ее домашним экраном. Facebook Home был украшен элементами уведомлений и постоянно загружал обновления и фотографии друзей. Однако вскоре стало ясно, что никому не нужен Facebook. Мало кто помнит Facebook Phone.

OnePlus 7 Pro имел 16-мегапиксельный выдвижной объектив селфи-камеры. Если телефон роняли, камера автоматически убиралась в корпус. Но в OnePlus быстро отказалась от этого. Также OnePlus внедряла фотохромный фильтр (вместе с другими фильтрами) в свой флагман OnePlus 8 Pro.

Его можно было использовать, чтобы смотреть сквозь некоторые виды пластика, превращая его в карманный рентгеновский аппарат. Однако эта функция была слишком странной, и компания отключила фильтр.

LG ранее выпускала Wing. Он выглядел как обычный 5G-смартфон, но верхний экран поворачивался на 90 градусов, чтобы открыть "половинный" второй дисплей прямо под ним. Это действие превратило телефон в своего рода крест. Google предлагала пользователям собирать телефон самостоятельно из разных деталей.

Motorola попыталась сделать то же самое с модульными смартфонами Moto, которые допускали пристегивающиеся задние панели с лучшими камерами, гигантскими динамиками и т. д. Но они не пользовались популярностью.

Essential Phone попыталась сделать то же самое, но с более мелкими модульными дополнениями, такими как 360-градусная камера. Проблема была в том, что большинство потребителей не покупают отдельные 360-градусные камеры.

Ранее мы писали, что в 2025 году и без того дорогие смартфоны будут стоить еще дороже. Цена на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 может вырасти на 20% — до примерно 190 долларов из-за передового 3-нм производства.