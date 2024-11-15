Топ 7 дивних технологій для смартфонів: від висувних камер до саморобок (відео)

Серед найдивніших смартфонів та експериментів із гаджетами останнього часу — моделі від Google, Facebook, LG, Motorola.

Ринок смартфонів став "випробувальним полігоном" для деяких із найдивніших технологій на планеті. Про те, які інновації отримували колись смартфони, пише Tech Radar.

Facebook Phone, створений HTC для Facebook у роки до Meta, не тільки вивів соціальну мережу на передній план телефону, а й зробив її домашнім екраном. Facebook Home був прикрашений елементами повідомлень і постійно завантажував оновлення та фотографії друзів. Однак незабаром стало зрозуміло, що нікому не потрібен Facebook. Мало хто пам'ятає Facebook Phone.

OnePlus 7 Pro мав 16-мегапіксельний висувний об'єктив селфі-камери. Якщо телефон упускали, камера автоматично забиралася в корпус. Але в OnePlus швидко відмовилися від цього. Також OnePlus впроваджувала фотохромний фільтр (разом з іншими фільтрами) у свій флагман OnePlus 8 Pro.

Його можна було використовувати, щоб дивитися крізь деякі види пластику, перетворюючи його на кишеньковий рентгенівський апарат. Однак ця функція була занадто дивною, і компанія відключила фільтр.

LG раніше випускала Wing. Він виглядав як звичайний 5G-смартфон, але верхній екран повертався на 90 градусів, щоб відкрити "половинний" другий дисплей прямо під ним. Ця дія перетворила телефон на своєрідний хрест. Google пропонувала користувачам збирати телефон самостійно з різних деталей.

Motorola спробувала зробити те ж саме з модульними смартфонами Moto, які допускали задні панелі, що пристібаються, з кращими камерами, гігантськими динаміками тощо. Але вони не користувалися популярністю.

Essential Phone спробувала зробити те ж саме, але з більш дрібними модульними доповненнями, такими як 360-градусна камера. Проблема була в тому, що більшість споживачів не купують окремі 360-градусні камери.

Раніше ми писали, що у 2025 році і без того дорогі смартфони коштуватимуть ще дорожче. Ціна на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 може зрости на 20% — до приблизно 190 доларів через передове 3-нм виробництво.