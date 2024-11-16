97 тысяч долларов: в Китае больной раком украл пожертвования доноров, — СМИ

Юноше по фамилии Лан диагностировали тяжелую форму рака. Он скрыл состояние своих родителей, выпрашивая деньги благотворителей на свое лечение.

29-летний больной раком в Китае, который пытался собрать в интернете 900 000 юаней (125 000 долларов США) на лечение, вызвал подозрения в растрате после того, как опубликовал фотографии новой квартиры. Об этом пишут китайские СМИ.

Пост появился вскоре после того, как мужчина собрал более 700 000 юаней (97 000 долларов США) за несколько дней.

У мужчины по фамилии Лан из Ичана в провинции Хубэй, центральный Китай, диагностировали лимфому Ходжкина, редкую форму рака, и 14 октября он начал свою кампанию по сбору средств на популярной платформе краудфандинга.

Больной представился как выпускник Нанкинского университета 2020 года в провинции Цзянсу, к северу от Шанхая, который работал в крупной интернет-компании в Гуанчжоу на юге Китая до того, как ему диагностировали тяжелую болезнь. Он даже предоставил официальное свидетельство, которое подтвердило лимфому.

Лан рассказал, что финансы его семьи были использованы на лечение его отца, который умер от болезни. После этого семья была в долгах.

По словам его друзей, кампания больного по сбору средств получила широкое распространение, просьбы были размещены в группах выпускников и в социальных сетях. Он даже снял видео, в котором обратился к людям.

Впрочем, среди доноров возникли сомнения в финансовой прозрачности Лана, когда 6 ноября он поделился изображениями только что купленной квартиры в групповом чате. Перед этим он как раз собрал 97 000 долларов (700 000 юаней) за несколько дней.

К тому же, Лан сказал: "Это мой новый дом, общая стоимость 738 000 юаней".

Также оказалось, что его семья владела несколькими объектами недвижимости, включая две квартиры стоимостью до миллиона юаней (140 000 долларов США), и коммерческой недвижимостью стоимостью более 3,8 миллиона юаней, которая приносила 145 000 юаней годового дохода от аренды.

А в его профиле на краудфандинговой платформе была указана лишь одна недвижимость стоимостью от 300 000 до 500 000 юаней (40 000 и 70 000 долларов США) и автомобиль, который якобы продается.

Из-за такой ситуации краудфандинговая платформа закрыла аккаунт Лана 7 ноября, к тому времени он уже получил более 270 000 юаней от 4536 участников.

В свою очередь Лан заявил, что положил 200 000 юаней из пожертвований на сберегательный счет, отрицая обвинения в том, что он использовал средства для покупки недвижимости.

Впоследствии краудфандинговая платформа обнародовала официальное заявление, в котором подтвердила, что мужчина скрывал реальное финансовое положение своей семьи, а 278 204 юаней будут возвращены донорам. К тому же, Лана добавили в черный список платформы.

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