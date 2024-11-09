Крупное ограбление: полиция задержала подозреваемого в краже 22 тонн элитного сыра (фото)

Полиция разоблачила 63-летнего подозреваемого в южном Лондоне, в фургоне которого нашли украденный сыр. Сейчас мужчину отпустили под залог, продолжается следствие по громкому делу.

Полиция Британии сообщила, что задержала подозреваемого в причастности к краже одной из крупнейших партий элитного сыра в Британии, которая шокировала сообщество сыроделов. Об этом пишет издание New York Post.

Правоохранители заявили, что задержанным оказался 63-летний мужчина, который по оценке похитил 48 тыс фунтов (почти 22 тонны) сыра "Чедер" стоимостью на почти 400 тысяч долларов.

грузовик преступника с украденным сыром (фото: Nealâs Yard Dairy/Facebook)

"Мужчину доставили в полицейский участок южного Лондона, где его допросили. С тех пор он был освобожден под залог в ожидании дальнейших расследований", — сказал представитель полиции, не сообщив никаких подробностей или информацию о мужчине, которого она арестовала.

В то же время СМИ пишут, что прошло больше месяца с момента наглой кражи. Однако многие до сих пор не могут понять, какой была логика преступника и кому понадобилось такое количество сыра.

"Мы, как и весь мир, можем только гадать — кому было нужно такое количество сыра? Если вы — не супермаркет, то что вы делаете с 22 тоннами сыра? Нас это действительно озадачивает, и поэтому, надеюсь, арест должен дать ответы", — сказал главный производитель сыров на молокозаводе Trethowan Brothers Бен Тисгерст.

К моменту ареста выдвигались различные теории, кому могла быть отправлена эта продукция. По одной из них, эти сыры могли быть отправлены на Ближний Восток или в РФ, однако ни сыроделы, ни эксперты не знают истинных мотивов злоумышленника.

В то же время компания Neal's Yard Dairy, у которой похитили значительную партию крафтового сыра, возместила своим сыроделам часть украденных продуктов. Этот поступок отметили в сообществе профессиональных сыроделов.

"Я был действительно обеспокоен тем, что произошло с Neal's Yard и как украли их продукцию. Поэтому мы просто стараемся поддержать их как можно больше, поощряя людей делать покупки с ними. Это огромная, очень тяжелая потеря", — сказал директор молочного производства Westcombe Dairy Том Калвер.

В самой Neal's Yard Dairy говорят, что получили "огромное количество звонков, сообщений и посещений к нам". Сыроделы были тронуты тем, что их поддержало так много коллег, и как им бросились помогать неравнодушные люди.

"Это напоминание о том, почему мы любим работу, которую делаем. Многие из вас спрашивали — как нам можно помочь? На это мы говорим: продолжайте поддерживать британский и ирландский сыр... Мы будем здесь, защищая британский и ирландский сыр, сколько потребуется", — говорится в заявлении компании.

Ранее Фокус писал об этой истории, как неизвестный похитил 22 тонны крафтового сыра под видом представителя французского поставщика. Сыроделы были в шоке от того, как нагло неизвестный забрал разные сорта элитного продукта и скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, США передали Украине старинные артефакты, похищенные Россией. Сабли пересылали по почте как кухонные предметы для приготовления шашлыков. После экспертиз было установлено, что это культурное наследие Украины.

Также мы рассказывали, как в Лондоне украли новую работу Бэнкси вместе со спутниковой тарелкой. Двое мужчин днем на глазах у многочисленных прохожих сняли артобъект с крыши и скрылись с ним. Сейчас полиция пытается найти подозреваемых.