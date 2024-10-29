В Британии заявили что 22 тонны украденного элитного сыра, вероятно, продали в РФ

Элитный чеддер и прочие сорта стоимостью в 330 тысяч долларов мошенники заполучили обманом.

Related video

В Лондоне украли 22 тонны элитного сыра стоимостью 330 тысяч долларов. Производитель считает, что груз могли продать в Россию. Об этом сообщает CNN.

Один из производителей подтвердил кражу сыра

Три дня назад известная британская компания Neal’s Yard Dairy сообщила, что у нее украли 22 тонны сыра. Мошенники, выдающие себя за оптовых торговцев, обманом заполучили крупную партию элитных сыров. Один из производителей заявил, что продукцию могли продать за границу — в Россию или на Ближний Восток. В РФ после введения санкций, еще с 2014 года начались проблемы с прямыми поставками иностранных деликатесов, а разрекламированное "импортозамещение" не смогло восполнить недостаток сыра на прилавках.

Компания Neal’s Yard Dairy полагала, что имеет дело с оптовыми торговцами, поставляющими сыр крупному французскому ритейлеру. Мошенники успели получить 950 кругов сыра весом более 22 тонн прежде чем выяснилось, что их фирмы не существует. Это был элитный чеддер: Hafod Welsh, например, продается по 19,90 фунта за 300 г, Westcombe — по 7,15 фунта за 250 г, Pitchfork – по 11 фунтов за 250 г.

Патрик Холден, владелец валлийской фермы, где делают чеддер Hafod, назвал произошедшее хитроумным трюком и заявил, что груз могли продать в Россию или на Ближний Восток.

"Они уже получили 300 тысяч фунтов, эти преступники, и если они продадут сыр, то получат еще больше", — сказал Холден. Он признался, что и он, и Neal's Yard обрадовались большому заказу.

В индустрии, по его словам, все держится на связях и на доверии, потому что отрасль небольшая.

"Еще больший шок вызывает то, что это произошло с продуктом, весь путь которого от производителя до конечного потребителя славится своей прозрачностью и опирается на открытость и доверие", — подчеркнул Холден.

Лондонская полиция подтвердила, что начато расследование по делу о краже крупной партии сыра.

Джейми Оливер, знаменитый британский повар и телеведущий, известный также как "Голый повар", призвал подписчиков своего инстаграма помочь отыскать пропажу.

Даже Джейми Оливер отрегаировал на кражу сыра

"Если кто-нибудь что-нибудь услышит об элитном сыре, продающемся задешево, это наверняка кое-какие злоумышленники", — написал он, добавив, что не понимает, что мошенники собираются делать с сыром.

"Они что, собираются снять упаковку, разрезать его, натереть и продать индустрии фаст-фуда, коммерческой индустрии? Я не знаю, это реально очень странная вещь для кражи", — недоумевает он.

Том Кэлвер из Westcombe Dairy — одной из компаний, поставлявших украденный сыр Neal's Yard Dairy — написал в Instagram, что преступление было "довольно трудно понять".

На видео, записанном на фоне рядов пустых полок на молочной ферме, Кэлвер сказал: "Мы одни из трех производителей сыра, которые выполнили заказ для этих ребят, которые по сути выдавали себя за оптового покупа теля для розничного продавца во Франции. Это был обман, это была кража, это было мошенничество".

Компания Neal's Yard Dairy заявила, что "сотрудничает с правоохранительными органами для выявления виновных в этом мошенничестве". Но в полиции сообщили, что пока арестов не было.

Напомним, ранее стало известно, что 17 российских телеканалов выдвинули претензии к Google на рекордную сумму — 2 ундецильйона рублей. Слушание в российском суде состоялось 28 октября, где рассматривалась астрономическая сумма штрафа с 36 нулями за невыполнение Google решения суда, который обязывал компанию восстановить доступ к заблокированным аккаунтам российских СМИ на YouTube.