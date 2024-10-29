У Британії заявили, що 22 тонни вкраденого елітного сиру, ймовірно, продали в РФ

Елітний чеддер та інші сорти вартістю 330 тисяч доларів шахраї роздобули обманом.

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У Лондоні вкрали 22 тонни елітного сиру вартістю 330 тисяч доларів. Виробник вважає, що вантаж могли продати в Росію. Про це повідомляє CNN.

Один із виробників підтвердив крадіжку сиру

Три дні тому британська компанія Neal's Yard Dairy повідомила, що в неї вкрали 22 тонни сиру. Шахраї, які видають себе за оптових торговців, обманом роздобули велику партію елітних сирів. Один із виробників заявив, що продукцію могли продати за кордон — у Росію або на Близький Схід. У РФ після запровадження санкцій ще з 2014 року почалися проблеми з прямими поставками іноземних делікатесів, а розрекламоване "імпортозаміщення" не змогло заповнити нестачу сиру на прилавках.

Компанія Neal's Yard Dairy вважала, що має справу з оптовими торговцями, які постачають сир великому французькому ритейлеру. Шахраї встигли отримати 950 кіл сиру вагою понад 22 тонни, перш ніж з'ясувалося, що їхньої фірми не існує. Це був елітний чеддер: Hafod Welsh, наприклад, продається по 19,90 фунта за 300 г, Westcombe — по 7,15 фунта за 250 г, Pitchfork — по 11 фунтів за 250 г.

Патрік Холден, власник валлійської ферми, де роблять чеддер Hafod, назвав подію хитромудрим трюком і заявив, що вантаж могли продати в Росію або на Близький Схід.

"Вони вже отримали 300 тисяч фунтів, ці злочинці, якщо вони продадуть сир, то отримають ще більше", — сказав Холден. Він зізнався, що і він, і Neal's Yard зраділи великому замовленню.

В індустрії, за його словами, все тримається на зв'язках і на довірі, тому що галузь невелика.

"Ще більший шок викликає те, що це сталося з продуктом, увесь шлях якого від виробника до кінцевого споживача славиться своєю прозорістю та спирається на відкритість і довіру", — наголосив Холден.

Лондонська поліція підтвердила, що розпочато розслідування у справі про крадіжку великої партії сиру.

Джеймі Олівер, знаменитий британський кухар і телеведучий, відомий також як "Голий кухар", закликав передплатників свого інстаграма допомогти відшукати сири.

Навіть Джеймі Олівер відрегаював на крадіжку сиру

"Якщо хтось що-небудь почує про елітний сир, який продають задешево, це напевно деякі зловмисники", — написав він, додавши, що не розуміє, що шахраї збираються робити з сиром.

"Вони що, збираються зняти упаковку, розрізати його, натерти і продати індустрії фаст-фуду, комерційній індустрії? Я не знаю, це реально дуже дивна річ для крадіжки", — дивується він.

Том Келвер із Westcombe Dairy — однієї з компаній, які постачали вкрадений сир Neal's Yard Dairy, — написав в Instagram, що злочин було "досить важко зрозуміти".

На відео, записаному на тлі рядів порожніх полиць на молочній фермі, Келвер сказав: "Ми одні з трьох виробників сиру, які виконали замовлення для цих хлопців, які по суті видавали себе за оптового покупця теляти для роздрібного продавця у Франції. Це був обман, це була крадіжка, це було шахрайство".

Компанія Neal's Yard Dairy заявила, що "співпрацює з правоохоронними органами для виявлення винних у цьому шахрайстві". Але в поліції повідомили, що поки що арештів не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 17 російських телеканалів висунули претензії до Google на рекордну суму — 2 ундецильйони рублів. Слухання в російському суді відбулося 28 жовтня, де розглядалася астрономічна сума штрафу з 36 нулями за невиконання Google рішення суду, який зобов'язував компанію відновити доступ до заблокованих акаунтів російських ЗМІ на YouTube.