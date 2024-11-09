Велике пограбування: поліція затримала підозрюваного у крадіжці 22 тонн елітного сиру (фото)

Поліція викрила 63-річного підозрюваного у південному Лондоні, у фургоні якого знайшли вкрадений сир. Наразі чоловіка відпустили під заставу, триває слідство у гучній справі.

Поліція Британії повідомила, що затримала підозрюваного у причетності до крадіжки однієї з найбільших партій елітного сиру в Британії, яка шокувала спільноту сироварів. Про це пише видання New York Post.

Правоохоронці заявили, що затриманим виявився 63-річний чоловік, який за оцінкою викрав 48 тис фунтів (майже 22 тонни) сиру "Чедер" вартістю на майже 400 тисяч доларів.

вантажіка злочинця з вкраденим сиром (фото: Nealâs Yard Dairy/Facebook)

"Чоловіка доставили до поліцейського відділку південного Лондона, де його допитали. Відтоді він був звільнений під заставу в очікуванні подальших розслідувань", — сказав представник поліції, не повідомивши жодних подробиць чи інформацію про чоловіка, якого вона заарештувала.

Водночас ЗМІ пишуть, що минуло більше як місяць з моменту нахабної крадіжки. Однак багато хто досі не може зрозуміти, якою була логіка злочинця і кому знадобилася така кількість сиру.

"Ми, як і весь світ, можемо лише гадати — кому була потрібна така кількість сиру? Якщо ви — не супермаркет, то що ви робите з 22 тоннами сиру? Нас це справді спантеличує, і тому, сподіваюся, арешт має дати відповіді", — сказав головний виробник сирів на молокозаводі Trethowan Brothers Бен Тісгерст.

До моменту арешту висувалися різні теорії, кому могла бути надіслана ця продукція. За однією з них, ці сири могли бути відправлені до Близького Сходу чи РФ, однак ані сировари, ані експерти не знають справжніх мотивів зловмисника.

Водночас компанія Neal’s Yard Dairy, у якої викрали значну партію крафтового сиру, відшкодувала своїм сироварам частину вкрадених продуктів. Цей вчинок відзначили у спільноті професійних сироварів.

"Я був справді стурбований тим, що сталося з Neal’s Yard і як вкрали їхню продукцію. Тому ми просто намагаємося підтримати їх якомога більше, заохочуючи людей робити покупки з ними. Це величезна, дуже важка втрата", — сказав директор молочного виробництва Westcombe Dairy Том Калвер.

У самій Neal’s Yard Dairy кажуть, що отримали "величезну кількість дзвінків, повідомлень і відвідувань до нас". Сировари були зворушені тим, що їх вразила така підтримка скількох людей, і як їм кинулися допомагати небайдужі.

"Це — нагадування про те, чому ми любимо роботу, яку робимо. Багато з вас запитував — як нам можна допомогти? На це ми кажемо: продовжуйте підтримувати британський та ірландський сир… Ми будемо тут, захищаючи британський та ірландський сир, скільки буде потрібно", — йдеться у заяві компанії.

Раніше Фокус писав про цю історію, як невідомий викрав 22 тонни крафтового сиру під виглядом представника французького постачальника. Сировари були в шоці з того, як нахабно невідомий забрав різні сорти елітного продукту та зник у невідомому напрямку.

Нагадаємо, США передали Україні старовинні артефакти, викрадені Росією. Шаблі пересилали поштою як кухонні предмети для приготування шашликів. Після експертиз було встановлено, що це культурна спадщина України.

Також ми розповідали, як у Лондоні вкрали нову роботу Бенксі разом із супутниковою тарілкою. Двоє чоловіків удень на очах у численних перехожих зняли артоб'єкт із даху та втекли з ним. Зараз поліція намагається знайти підозрюваних.