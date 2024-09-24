"Набір для барбекю": США передали Україні старовинні артефакти, викрадені Росією (фото)
Шаблі пересилали поштою як кухонні предмети для приготування шашликів. Після експертиз було встановлено, що це культурна спадщина України.
Заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс у Нью-Йорку передав міністру культури та стратегічних комунікацій України Миколі Точицькому 4 залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям. Про це інформує пресслужба МКСК.
За словами Роберта Сільверса, викрадені Росією артефакти, які походять з тимчасово окупованих територій України, виявили у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Кілька митних та прикордонних службовців побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився "набір для барбекю".
Службовці оглянули та відправили пакунок на подальшу перевірку.
Американські експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали туди фотографії знахідки, і так було встановлено, що це "предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України".
Ця операція, як зазначається, стала результатом успішної взаємодії між Міністерством культури, Службою зовнішньої розвідки України, Посольством України в США, Національним музеєм історії України та Інститутом археології НАН України.
Як повідомляється, ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.
"Кожен повернутий артефакт — це маленька перемога у нашій боротьбі за нашу ідентичність", — наголосив Микола Точицький.
Нагадаємо, у травні 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив, що російські окупанти пограбували краєзнавчий музей у Мелітополі.
У листопаді 2023 року Служба безпеки показала колекцію "Скіфського золота", яка повернулася в Україну після майже 10-річної суперечки з Росією. Загалом вона складається з 565 предметів.