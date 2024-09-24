"Набір для барбекю": США передали Україні старовинні артефакти, викрадені Росією (фото)

Шаблі пересилали поштою як кухонні предмети для приготування шашликів. Після експертиз було встановлено, що це культурна спадщина України.

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Заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс у Нью-Йорку передав міністру культури та стратегічних комунікацій України Миколі Точицькому 4 залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям. Про це інформує пресслужба МКСК.

За словами Роберта Сільверса, викрадені Росією артефакти, які походять з тимчасово окупованих територій України, виявили у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Кілька митних та прикордонних службовців побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився "набір для барбекю".

Службовці оглянули та відправили пакунок на подальшу перевірку.

Американські експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали туди фотографії знахідки, і так було встановлено, що це "предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України".

Ця операція, як зазначається, стала результатом успішної взаємодії між Міністерством культури, Службою зовнішньої розвідки України, Посольством України в США, Національним музеєм історії України та Інститутом археології НАН України.

Як повідомляється, ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.

"Кожен повернутий артефакт — це маленька перемога у нашій боротьбі за нашу ідентичність", — наголосив Микола Точицький.

Нагадаємо, у травні 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив, що російські окупанти пограбували краєзнавчий музей у Мелітополі.

У листопаді 2023 року Служба безпеки показала колекцію "Скіфського золота", яка повернулася в Україну після майже 10-річної суперечки з Росією. Загалом вона складається з 565 предметів.