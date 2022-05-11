Окупанти вивезли колекцію скіфського золота з Мелітополя, — Офіс Генпрокурора

За даними слідства, росіяни вкрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. Досудове розслідування продовжується.

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У квітні цього року російські військові та місцеві ставленики країни-агресора вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею історико-культурні цінності, які там зберігалися. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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За даними слідства, серед вивезених експонатів виявилася колекція скіфського золота, виявленого археологами в 50-х роках минулого століття.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі триває досудове розслідування.

Мер Мелітополя Іван Федоров 30 квітня також заявив про те, що колекція краєзнавчого музею розкрадається загарбниками.

"Основні експонати, які були в нашому музеї, перебувають під загрозою вивезення, — прокоментував він. За його словами, для оцінки скіфського золота мав приїхати спеціальний експерт із Криму. — А оцінка, я так розумію, відбуватиметься так: якщо воно йому сподобається, то скіфське золото буде вкрадене", — розповів Федоров.

Учора мер підтвердив, що доля золотих прикрас зі Скіфського кургану невідома. Після того, як росіяни дісталися до фондів музею, жоден зі співробітників установи золота не бачив, уточнив він.

У російських пабліках про скіфське золото з Мелітополя почали активно писати наприкінці квітня. За версією окупантів військова адміністрація міста, призначена РФ, "виявила реліквії", які українські співробітники музею хотіли вивезти на підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, ЗС РФ також розграбували художній і краєзнавчий музеї в окупованому Маріуполі. Окупанти отримали інформацію про цінний вміст від директорки краєзнавчого музею Наталії Капустнікової.

Раніше Фокус писав, що в Мелітополі російські військові масово викрадають чоловіків призовного віку.