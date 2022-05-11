Оккупанты вывезли коллекцию скифского золота из Мелитополя, — Офис Генпрокурора

По данным следствия, россияне украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. Досудебное расследование продолжается.

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В апреле этого года российские военные и местные ставленники страны-агрессора украли из Мелитопольского краеведческого музея историко-культурные ценности, хранившиеся там. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, среди вывезенных экспонатов оказалась и коллекция скифского золота, обнаруженного археологами в 50-х годах прошлого века.

Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время идет досудебное расследование.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 30 апреля также заявил о том, что коллекция краеведческого музея разворовывается захватчиками.

"Основные экспонаты, которые были в нашем музее, находятся под угрозой вывоза", — прокомментировал он. По его словам, для оценки скифского золота должен был приехать специальный эксперт из Крыма. "А оценка, я так понимаю, будет происходить следующим образом: если оно ему понравится, то скифское золото будет украдено", — рассказал Федоров.

Вчера мэр подтвердил, что судьба золотых украшений из Скифского кургана неизвестна. После того, как россияне добрались до фондов музея, ни один из сотрудников учреждения золота не видел, уточнил он.

В российских пабликах о скифском золоте из Мелитополя начали активно писать в конце апреля. По версии оккупантов, военная администрация города, назначенная РФ, "обнаружила реликвии", которые украинские сотрудники музея хотели вывезти на подконтрольные Украине территории.

Напомним, ВС РФ также разграбили художественный и краеведческий музеи в оккупированном Мариуполе. Оккупанты получили информацию о ценном содержимом от директора краеведческого музея Натальи Капустниковой.

Ранее Фокус писал, что в Мелитополе российские военные массово похищают мужчин призывного возраста.