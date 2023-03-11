Росіяни поцупили в Україні стародавні мечі: злодюжок спіймали в США

Мечі-акінаки часів скіфської доби, половецькі шаблі та сокири росіяни намагалися вивезти в США з території РФ, але потрапили до рук американських митників та прикордонників

Related video

Україна повернула культурні цінності, які у вересні минулого року росіяни намагалися ввезти до США. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Вчора,10 березня, на території Посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні культурних та історичних цінностей. Артефакти затримали американські прикордонники під час спроби їхнього незаконного ввезення з РФ.

Серед повернутих артефактів: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст. до н.е., крем’яна шліфована сокира датована III тисячоліттям до н.е., половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ ст. тощо.

"У Росії є давня традиція привласнювати собі те, що не належить їй. Разом з українською територією це ж саме стосується і нашої культурної матеріальної та нематеріальної спадщини, яка зараз по-варварськи розграбовується окупантами. Дякую всім, хто реалізовував цю надскладну, але дуже важливу операцію", – сказала Посол України в США Оксана Маркарова.

Надалі буде вирішуватися питання транспортування на територію України врятованих цінностей.

У Німеччині шукач скарбів за допомогою металошукача знайшов 800-річний скарб золотих прикрас та монет. Серед артефактів були особливі речі — візантійські сережки та монета в ісламському стилі.

Прикрасу "Гребінець із Бар-Гілл" знайшли археологи з Лондонського археологічного музею. Його виявили серед 280 тис. інших артефактів, які дослідники зібрали за період між 2016 та 2018 роками.