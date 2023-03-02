Носили, як оберіг. Дослідники виявили гребінець з людського черепа залізної доби

Серед безлічі знайдених під час розкопок артефактів, дослідники виявили гребінь, зроблений з людського черепа.

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Прикрасу "Гребінець із Бар-Гілл" знайшли археологи з Лондонського археологічного музею. Його виявили серед 280 тис. інших артефактів, які дослідники зібрали за період між 2016 та 2018 роками. Про нього розповідає BBC News.

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За словами керівника команди дослідників Майкла Маршалла, У Британії знайшли раніше лиш 2 таких екземпляри. Обидва в межах 24 км від Бар-Гілл.

"Це справжня дивовижа!" — ділиться Маршалл про знахідку із залізного віку.

[ + – ] Вважається, що його ніколи не носили за призначенням, але на шиї, як підвіску Фото: MOLA

Дослідники детально вивчили артефакти, які знайшли під час розкопок перед будівництвом автомагістралі. Стародавній гребінець датують залізною добою (750 р. до н.е. — 43 р. н.е.). Його виявили на пагорбі Бар-Гілл, близько 6,4 км на північний захід від Кембриджа.

[ + – ] Через отвір в гребінці дослідники вважають, що його носили, як оберіг Фото: MOLA

І хоча його форма нагадує гребінець, однак його призначення не таке однозначне. А проте знахідка проливає світло на ритуали та вірування, які існували у Британії в залізну добу. Зокрема, як саме місцеве населення доглядало за людськими останками та видозмінювало їх.

Предмети, виготовлені з людських останків, могли використовувати в особливих ритуалах, пов'язаних з мертвими. Однак інші могли залишатися частиною звичного життя, зокрема як знаряддя праці.

Маршалл розповідав: "Гребінець з Бар-Гілл міг бути потужним символом для членів місцевої громади. Цілком можливо, що його вирізали з черепа одного з лідерів чи важливої людини у поселенні залізної доби, чию присутність намагалися у якийсь спосіб зберегти через його останки. Можливість побачити такі гіперлокальні впливи в суспільствах, що жили понад 2 000 років тому, справді вражає".

[ + – ] Гребінець виготовили з частини людського черепа Фото: MOLA

За словами дослідника, зубці гребінця взагалі не мають ознак зносу, що може свідчити, що його не використовували за призначенням. А отвір в ньому може натякати, його предмет носили на шиї, найімовірніше як оберіг.

"Оскільки гребінець не був звичайним фрагментом кістки, його значення і символізм одразу зміг би вловити будь-хто, хто його б побачив та знайшов", — додає Маршалл.

У Британії знайшли всього лише два такі предмети: один в Еріті, Кембриджшир, у 1970-х роках з вирізаних зубів, а другий — у Гарстон-Мілл на початку 2000-х років.

Тепер гребінець зберігатимуть в Археологічному архіві Кембриджширу, головному сховищі матеріалів, де охороняють усі знайдені артефакти під час археологічних польових робіт у графстві.

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