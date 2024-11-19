Індіанські племена змусили скасувати аукціон у Британії, де хотіли продати черепи їхніх предків

Останні роки, кажуть експерти, у зв’язку зі зростанням етичних проблем щодо збору, продажу та демонстрації людських останків багато колекціонерів переглядають свій підхід.

Індіанські племена прагнуть повернути черепи своїх предків із Великої Британії, де вони зберігаються в музеях та приватних колекціях. Британський антикварний центр виставив частину з них на аукціон. Про це повідомляє BBC.

Рогатий череп представника племені Нага був серед експонатів. Членкиня форуму "Нага за примирення" Еллен Коняк зізналася, що була шокована, дізнавшись, що череп 19-го століття з північно-східного індійського штату Нагаленд був виставлений на аукціон у Великій Британії.

"Побачити, що люди все ще продають на аукціоні останки наших предків у 21 столітті, було шоком. Це дуже нечутливо і дуже образливо", — сказала вона.

Так, The Swan at Tetsworth, британський антикварний центр виставив череп на аукціон і рекламував його як частину свого "Цікавого колекціонера", вартість якого варіюється від 3500 фунтів стерлінгів (4490 доларів США) до 4000 фунтів стерлінгів (5132 доларів США). Поряд із черепом, який належить до бельгійської колекції, на продаж представили зморщені голови народу Джіваро з Південної Америки та черепа народу Екой із Західної Африки.

Останки людей Нага були виставлені в британському музеї Пітт-Ріверс до того, як їх забрали у 2020 році

Вчені та експерти Наги висловили протест проти продажу. Головний міністр Нагаленда написав листа до міністерства закордонних справ Індії, описавши цей акт як "дегуманізацію" та "продовження колоніального насильства над нашим народом".

Аукціонний дім скасував продаж після скандалу, що спалахнув, але представники Наги закликали до репатріації останків своїх предків, що зберігаються або виставлені на продаж далеко від Батьківщини.

Вчені припускають, що деякі з цих людських останків були предметами обміну чи подарунками, але інші могли бути вивезені без згоди їхніх власників.

Алок Кумар Канунго, дослідник культури нагів, вважає, що тільки в громадських музеях і приватних колекціях Великої Британії зберігається близько 50 000 предметів нагів.

Музей Пітта Ріверса містить тисячі предметів, які колись належали племені Нага

У музеї Пітта Ріверса (PRM) Оксфордського університету, який має найбільшу колекцію Нага, представлено приблизно 6550 експонатів, вивезених із штату, включаючи 41 останок людини. У музеї також є людські останки з кількох інших штатів Британської Індії .

Але в останні роки, кажуть експерти, у зв’язку зі зростанням етичних проблем щодо збору, продажу та демонстрації людських останків багато колекціонерів переглядають свій підхід, а людські рештки стали "білими слонами" для музеїв.

Музеї почали повертати людські останки з таких спільнот, як племена маорі в Новій Зеландії, воїни Мудан з Тайваню, аборигени Австралії та корінні гавайці.

Репатріація людських останків є більш складною, ніж повернення артефактів. Потрібні масштабні дослідження, щоб визначити, чи були предмети зібрані етично, ідентифікувати нащадків і орієнтуватися в складних міжнародних правилах переміщення людських останків.

Британці захопили райони Нага в 1832 році, а в 1873 році запровадили спеціальний дозвіл для мандрівників – так званий дозвіл внутрішньої лінії – щоб суворо контролювати доступ до регіону.

Історики кажуть, що колоніальні адміністратори придушували будь-які повстання і часто спалювали села Нага, щоб підпорядкувати їх, у процесі стираючи більшість важливих культурних ознак, таких як картини, гравюри та артефакти.

Нагадаємо, що вчені знайшли стародавні золоті прикраси, датовані періодом держави Кангюй. Їх виявили під час дослідження курганів в південній частині Казахстану.