Индейские племена заставили отменить аукцион в Британии, где хотели продать черепа их предков

Последние годы, говорят эксперты, в связи с ростом этических проблем в отношении сбора, продажи и демонстрации человеческих останков многие коллекционеры пересматривают свой подход.

Индейские племена стремятся вернуть черепа своих предков из Великобритании, где они хранятся в музеях и частных коллекциях. Британский антикварный центр выставил часть из них на аукцион. Об этом сообщает BBC.

Рогатый череп представителя племени Нага был среди экспонатов. Член форума "Нага за примирение" Эллен Коняк призналась, что была шокирована, узнав, что череп 19-го века из северо-восточного индийского штата Нагаленд был выставлен на аукцион в Великобритании.

"Увидеть, что люди все еще продают на аукционе останки наших предков в 21 веке, было шоком. Это очень нечувствительно и очень оскорбительно", — сказала она.

Так, The Swan at Tetsworth, британский антикварный центр выставил череп на аукцион и рекламировал его как часть своего "Интересного коллекционера", стоимость которого варьируется от 3500 фунтов стерлингов (4490 долларов США) до 4000 фунтов стерлингов (5132 долларов США). Наряду с черепом, который принадлежит к бельгийской коллекции, на продажу представили сморщенные головы народа Дживаро из Южной Америки и черепа народа Экой из Западной Африки.

Останки людей Нага были выставлены в британском музее Питт-Риверс до того, как их забрали в 2020 году

Ученые и эксперты Наги выразили протест против продажи. Главный министр Нагаленда написал письмо в министерство иностранных дел Индии, описав этот акт как "дегуманизацию" и "продолжение колониального насилия над нашим народом".

Аукционный дом отменил продажу после вспыхнувшего скандала, но представители Наги призвали к репатриации останков своих предков, хранящихся или выставленных на продажу вдали от Родины.

Ученые предполагают, что некоторые из этих человеческих останков были предметами обмена или подарками, но другие могли быть вывезены без согласия их владельцев.

Алок Кумар Канунго, исследователь культуры нагов, считает, что только в общественных музеях и частных коллекциях Великобритании хранится около 50 000 предметов нагов.

Музей Питта Риверса содержит тысячи предметов, которые когда-то принадлежали племени Нага

В музее Питта Риверса (PRM) Оксфордского университета, который имеет самую большую коллекцию Нага, представлено около 6550 экспонатов, вывезенных из штата, включая 41 человеческий останки. В музее также есть человеческие останки из нескольких других штатов Британской Индии .

Но в последние годы, говорят эксперты, в связи с ростом этических проблем в отношении сбора, продажи и демонстрации человеческих останков многие коллекционеры пересматривают свой подход, а человеческие останки стали "белыми слонами" для музеев.

Музеи начали возвращать человеческие останки из таких сообществ, как племена маори в Новой Зеландии, воины Мудан с Тайваня, аборигены Австралии и коренные гавайцы.

Репатриация человеческих останков является более сложной, чем возвращение артефактов. Требуются масштабные исследования, чтобы определить, были ли предметы собраны этично, идентифицировать потомков и ориентироваться в сложных международных правилах перемещения человеческих останков.

Британцы захватили районы Нага в 1832 году, а в 1873 году ввели специальное разрешение для путешественников — так называемое разрешение внутренней линии — чтобы строго контролировать доступ к региону.

Историки говорят, что колониальные администраторы подавляли любые восстания и часто сжигали деревни Нага, чтобы подчинить их, в процессе стирая большинство важных культурных признаков, таких как картины, гравюры и артефакты.

Напомним, что ученые нашли древние золотые украшения, датированные периодом государства Кангюй. Их обнаружили во время исследования курганов в южной части Казахстана.