Сотні намистин та інші золоті прикраси. Дослідники виявили гробницю бронзової доби у Вірменії

Команда польських та вірменських дослідників виявила дорогоцінне золоте намисто бронзової доби у гробниці на археологічній ділянці Мецаморі.

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Мецамор — це археологічна пам'ятка, яка знаходиться поблизу містечка Таронік, на заході Вірменії. Тут з V тисячоліття до н.е. до XVIII століття н.е. існувало поселення. Саме тут дослідникам вдалося виявити золоту прикрасу, яка сягає часів виготовлення і використання бронзи для знарядь праці та зброї, пише HeritageDaily.

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У період бронзової та залізної доби це місце набуло релігійного та економічного значення, ставши своєрідним центром та розроставшись як велике місто з багатьма храмами, святилищами. Також його укріпили цитаделлю і циклопічними стінами. А розвинена економіка, заснована на металургійному виробництві, дозволила обзавестися чималим багатством та славою.

Нещодавні розкопки допомогли виявити затоплене приміщення, обкладене великим камінням. Всередині знаходилися залишки дерев'яного поховання, де дослідники знайшли двох скелетів, які померли у віці від 30 до 40 років в епоху пізньої бронзи близько 1300-1200 років до н.е.

[ + – ] Археологи виявили понад сотню золотих намистин, а також виготовлених із сердоліку, які утворювали три окремі намиста Фото: Joanna Pawlik

Археологи виявили понад сотню золотих намистин, а також виготовлених із сердоліку, які утворювали три окремі намиста. Окрім цього, тут знайшли золоті підвіски, керамічні посудини та унікальну фаянсову флягу, привезену із сирійсько-месопотамського прикордоння.

Поховання виявили в некрополі, де раніше дослідили понад 100 могил. Однак лише невелику частину з них колись уже пограбували.

Сьогодні Мецамор знаходиться під охороною, адже пам'ятка має статус археологічного заповідника. Самі розкопки тут проводять, починаючи з 1965 року, що дозволило у свій час знайти інші приклади золотих намист і позолочених поясних прикрас із зображенням левиць під час полювання.

Раніше Фокус писав про справжню королівську знахідку — 500-річне намисто, пов'язане з Генріхом VIII.

А також розповідав про 77 викрадених коштовностей древньої Кхмерської імперії, які повернулися на батьківщину. Викрадені речі належали британському контрабандисту антикваріату Дугласу Латчфорду, однак після його смерті їх таємно передали до столиці Камбоджі.