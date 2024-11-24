"Закриті не просто так": жінка під час ремонту знайшла у стіні секретні двері (відео)

Багато користувачів мережі після перегляду вірусного відео почали цікавитися, куди ж саме ведуть ці двері.

Жінка зробила неймовірне відкриття під час ремонту в своєму новому будинку, виявивши у стіні заховані попередніми власниками двері. Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.

На відео, опублікованому в режимі пришвидшення, глядачі можуть побачити, як власниця будинку розбирає стіну з дерев'яними панелями, щоб показати, що ховається під ними.

"Будинок з привидами?" — вказано у підписі до відео, яке зібрало понад 200 тисяч переглядів.

Пізніше авторка пояснила, що вони з чоловіком зовсім недавно купили будинок і почали розбирати багато деталей. Знімаючи шар за шаром, вони побачили, як з’являються загадкові двері. Втім, вхід виявився замкненим. Відчинити його, за словами господарів, фізично неможливо.

Господиня знайшла в своєму будинку секретні двері Фото: колаж Фокус

Попередні власники житла попередили родину про те, що там начебто живуть привиди, але подружжя стверджує, що не вірить у забобони й називає усе це нісенітницями.

Багато користувачів TikTok після перегляду вірусного відео почали цікавитися, куди ж ведуть ці двері.

"Ми повинні знати", — написав один з учасників обговорення;

"Що за дверима?" — поцікавився наступний;

Інший додав: "Там хтось є, ручка постійно опускається. Їх закрили не просто так".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн).

Крім того, студенти університету були вражені, коли відчинили таємничі двері у своїй кімнаті в гуртожитку й побачили моторошну сцену, наче з фільму жахів.