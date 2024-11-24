"Закриті не просто так": жінка під час ремонту знайшла у стіні секретні двері (відео)
Багато користувачів мережі після перегляду вірусного відео почали цікавитися, куди ж саме ведуть ці двері.
Жінка зробила неймовірне відкриття під час ремонту в своєму новому будинку, виявивши у стіні заховані попередніми власниками двері. Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.
На відео, опублікованому в режимі пришвидшення, глядачі можуть побачити, як власниця будинку розбирає стіну з дерев'яними панелями, щоб показати, що ховається під ними.
"Будинок з привидами?" — вказано у підписі до відео, яке зібрало понад 200 тисяч переглядів.
Пізніше авторка пояснила, що вони з чоловіком зовсім недавно купили будинок і почали розбирати багато деталей. Знімаючи шар за шаром, вони побачили, як з’являються загадкові двері. Втім, вхід виявився замкненим. Відчинити його, за словами господарів, фізично неможливо.
Попередні власники житла попередили родину про те, що там начебто живуть привиди, але подружжя стверджує, що не вірить у забобони й називає усе це нісенітницями.
Багато користувачів TikTok після перегляду вірусного відео почали цікавитися, куди ж ведуть ці двері.
- "Ми повинні знати", — написав один з учасників обговорення;
- "Що за дверима?" — поцікавився наступний;
- Інший додав: "Там хтось є, ручка постійно опускається. Їх закрили не просто так".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн).
Крім того, студенти університету були вражені, коли відчинили таємничі двері у своїй кімнаті в гуртожитку й побачили моторошну сцену, наче з фільму жахів.