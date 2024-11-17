Чоловік знайшов у підвалі секретні двері: він не повірив очам, дізнавшись правду (фото)

Після довгих роздумів власник помешкання вирішив відкрити потаємний дерев’яний люк — правда виявилась несподіваною.

Власник будинку не міг повірити своїм очам, коли натрапив на потаємний хід у підвалі. Він знайшов дерев'яний люк, запечатаний 16 гачками та важким засувом, коли переносив коробки. Аби дізнатись правду, чоловік звернувся за підказками до користувачів соціальної платформи Reddit, пише видання Daily Record.

"Щойно купив будинок. Знайшов ось це у підвалі. Міцно запечатано", — написав автор у своєму дописі.

Опублікований ним знімок підняв хвилю обговорення в інтернеті й став вірусним.

"Ви ніколи раніше не жили в будинку з демонічною коробкою? Мабуть, добре бути багатим", — пожартував один з користувачів мережі. Інший юзер припустив, що це може бути старий димохід, адже такі конструкції часто приховують під час ремонту.

Наступний коментатор наполіг, аби автор відкрив секретний люк: "Якщо ви не відкриваєте і не оновлюєте свій пост, розкривши всі деталі, то ви заслуговуєте на те, щоб вас там замкнули".

Після довгих роздумів господар вирішив відкрити дверцята — правда виявилась несподіваною.

"Розгадав таємницю підвального люка. Секрет виявився ще більш приголомшливим, аніж я міг собі уявити, адже цей хід просто веде на двір", — пояснив чоловік.

Чоловік виявив таємний люк у підвалі Фото: Reddit

Швидше за все, попередній власник помешкання побудував аварійний вихід на випадок торнадо, якщо будинок завалиться і йому з родиною доведеться самостійно вибиратися з укриття.

"Так відстійно. Тепер я хотів би, щоб це була коробка з привидами", — пожартував автор історії, відповідаючи на коментарі інтернет-користувачів під фотографією.

Нагадаємо, це уже не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав, що домовласник, якого звуть Даніель, під час капітального ремонту знайшов у своєму будинку секретну кімнату, про яку не здогадувалися навіть попередні мешканці.

Крім того, студенти університету були вражені, коли відчинили таємничі двері у своїй кімнаті в гуртожитку й побачили моторошну сцену, наче з фільму жахів.