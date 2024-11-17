Мужчина нашел в подвале секретную дверь: он не поверил глазам, узнав правду (фото)

После долгих раздумий владелец дома решил открыть потайной деревянный люк — правда оказалась неожиданной.

Владелец дома не мог поверить своим глазам, когда наткнулся на потайной ход в подвале. Он нашел деревянный люк, запечатанный 16 крючками и тяжелым затвором, когда переносил коробки. Чтобы узнать правду, мужчина обратился за подсказками к пользователям социальной платформы Reddit, пишет издание Daily Record.

"Только что купил дом. Нашел вот это в подвале. Крепко запечатано", — написал автор в своем посте.

Опубликованный им снимок поднял волну обсуждений в интернете и стал вирусным.

"Вы никогда раньше не жили в доме с демонической коробкой? Видимо, хорошо быть богатым", — пошутил один из пользователей сети. Другой юзер предположил, что это может быть старый дымоход, ведь такие конструкции часто скрывают во время ремонта.

Следующий комментатор настоял, чтобы автор открыл секретный люк: "Если вы не открываете и не обновляете свой пост, раскрыв все детали, то вы заслуживаете на то, чтобы вас там заперли".

После долгих раздумий хозяин решил открыть дверцу — правда оказалась неожиданной.

"Разгадал тайну подвального люка. Секрет оказался еще более удивительным, чем я мог себе представить, ведь этот ход просто ведет во двор", — пояснил мужчина.

Мужчина обнаружил тайный люк в подвале Фото: Reddit

Скорее всего, предыдущий владелец помещения построил аварийный выход на случай торнадо, если дом рухнет и ему с семьей придется самостоятельно выбираться из укрытия.

"Так отстойно. Теперь я хотел бы, чтобы это была коробка с привидениями", — пошутил автор истории, отвечая на комментарии интернет-пользователей под фотографией.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Ранее Фокус писал, что домовладелец, которого зовут Даниэль, во время капитального ремонта нашел в своем доме секретную комнату, о которой не догадывались даже предыдущие жильцы.

Кроме того, студенты университета были поражены, когда открыли таинственные двери в своей комнате в общежитии и увидели жуткую сцену, как из фильма ужасов.