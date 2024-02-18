"Никто об этом не знал": мужчина нашел в своем доме секретную комнату (видео)

Владелец жилья пошутил, что собирается использовать это помещение для хранения рождественских украшений.

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Домовладелец по имени Даниэль во время капитального ремонта нашел в своем доме секретную комнату, о которой не догадывались даже предыдущие жильцы. Об этом он рассказал в видео на своей странице в TikTok.

По словам мужчины, тайный вход был спрятан за деревянной панелью в стене. Вооружившись магнитами, он обнаружил скрытые винты, после снятия которых перегородка легко отсоединилась от стены.

"Мне было интересно, почему за дверью находится деревянная панель", — пояснил он.

Даниэля поразило то, что он увидел внутри: в комнате была только электрическая проводка и никаких следов предыдущего использования этого помещения. Тайник выглядит довольно большим, но абсолютно пустым, если не считать изоляции и труб.

Тайник выглядит довольно большим, но абсолютно пустым, если не считать изоляции и труб. Фото: TikTok

Позже хозяин взялся за ее обустройство: установил компактные двери, чтобы было удобнее заходить внутрь, и в шутку заявил о планах использовать секретную комнату для хранения рождественских украшений.

Это видео мгновенно стало вирусным, набрав миллионы просмотров, лайков и репостов.

Пользователи TikTok в комментариях начали активно делиться своими мыслями относительно увиденного в ролике.

"Отлично, теперь ты, наверное, выпустил злого духа"

"Поздравляю с новой комнатой!"

"Я думал, что сейчас выскочит что-то страшное"

"Я так поняла, вы просто ходили и прикладывали магнит к вещам. Интересно, с какой целью?"

"Почему вы не сделали это видео на 4 секунды длиннее и не показали внутреннюю часть?"

"Это мансардный коленчатый настил. Почти все новые дома имеют такой, чтобы открыть доступ к вентиляции, сантехнике и т.д.".

Напомним, ранее Фокус писал о жителях небольшого городка Корби, что в английском графстве Нортгемптоншир, которые однажды проснулись от шока. В считанных метрах от их домов началось сооружение гигантского склада площадью 160,8 тыс. квадратных футов.

Кроме того, мы рассказывали о 68-летнем пенсионере Нике Вишневски, который остается последним жителем дома Gowkthrapple неподалеку от шотландского городка Уишоу. Улица Стэнхоуп Плейс, на которой он живет, получила славу "самой одинокой в Шотландии", ведь отсюда выехали уже почти 200 человек.