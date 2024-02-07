"По ошибке" построенный посреди элитной улицы склад привел к фатальным последствиям (фото)

Люди жалуются, что строительные работы повреждают их дома и загораживают доступ к солнечному свету.

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Жители небольшого городка Корби, что в английском графстве Нортгемптоншир, однажды проснулись от шока. Ведь в считанных метрах от их домов началось строительство гигантского склада площадью 160,8 тыс. квадратных футов. Хотя никто не предупреждал их об этом строительстве, сообщает издание Metro.

Как позже выяснилось: местные власти случайно выбрали не ту улицу для проведения общественных консультаций. Вместо жителей Hooke Close, расположенной рядом с площадкой новостройки, чиновники проконсультировались с жителями Hubble Road в полумиле оттуда.

Теперь британцы должны терпеть неудобства. Они жалуются, что строительные работы повреждают их дома, а массивные конструкции загораживают доступ к солнечному свету. Кроме того, домовладельцы обеспокоены, что стоимость их жилья резко упадет.

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64-летний Жозе Круз и его 59-летняя жена Ольга переехали сюда в 2011 году. Сейчас их дом стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов "разрушается" от вибраций из-за строительства, и супруги опасаются, что не смогут его продать.

"Это кошмар — склад погрузит наш дом в полную темноту. Из-за строительных работ наш дом сильно трясется, и это продолжается часами. Мы очень злые, что с нами не посоветовались. Раньше на этом месте была фабрика Weetabix, но она была вдвое меньше", — говорит Жозе.

64-летний Жозе Круз жалуется на строительство склада Фото: SWNS

Их мнение разделяет 30-летний Киран Джозеф. Мужчина со своей женой Меган и двумя детьми живет здесь уже семь лет. На крыше их дома образовалась трещина, и в детской комнате протекает потолок. К тому же шум строительной техники мешает супругам работать.

"С тех пор как они начали возводить склад, здесь начался настоящий ад. Пока они закладывали фундамент, это было постоянное "бах, бах, бах" целыми днями", — вздыхает мужчина.

Как выяснилось впоследствии, совет Нортгемптоншира одобрил планы возведения склада еще в ноябре прошлого года, но консультации провели не с теми людьми.

Власти Нортгемптоншира одобрили планы возведения склада еще в ноябре прошлого года Фото: SWNS

По словам застройщика, строительство почти завершено. Открытие комплекса запланировано на третий квартал 2024 года, и он уже выставлен на аренду.

Члены совета признали ошибку и извинились перед местными жителями. В то же время отметили, что разрешение на строительство остается законным, ведь о нем было надлежащим образом извещено в прессе.

Во избежание таких недоразумений в дальнейшем совет пообещал усовершенствовать консультационные процедуры и идентификацию объектов.

Ранее на этом месте была фабрика Weetabix, но она была вдвое меньше Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что британскому застройщику пришлось снести люксовые дома со всеми удобствами. Barratt David Wilson Homes признал наличие дефектов в фундаменте части объектов недвижимости в новопостроенном жилом комплексе недалеко от Кембриджа (Великобритания).

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