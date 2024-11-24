"Закрыта не просто так": женщина во время ремонта нашла в стене секретную дверь (видео)
Многие пользователи сети после просмотра вирусного видео начали интересоваться, куда же именно ведут эти двери.
Женщина сделала невероятное открытие во время ремонта в своем новом доме, обнаружив в стене спрятанные предыдущими владельцами двери. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.
На видео, опубликованном в режиме ускорения, зрители могут увидеть, как владелица дома разбирает стену с деревянными панелями, чтобы показать, что скрывается под ними.
"Дом с привидениями?" — указано в подписи к видео, которое собрало более 200 тысяч просмотров.
Позже автор объяснила, что они с мужем совсем недавно купили дом и начали разбирать много деталей. Снимая слой за слоем, они увидели, как появляется загадочная дверь. Впрочем, вход оказался запертым. Открыть его, по словам хозяев, физически невозможно.
Предыдущие владельцы жилья предупредили семью о том, что там якобы живут привидения, но супруги утверждают, что не верят в суеверия и называют все это ерундой.
Многие пользователи TikTok после просмотра вирусного видео начали интересоваться, куда же ведут эти двери.
- "Мы должны знать", — написал один из участников обсуждения;
- "Что за дверью?" — поинтересовался следующий;
- Другой добавил: "Там кто-то есть, ручка постоянно опускается. Их закрыли не просто так".
Напомним, ранее Фокус писал, что во время ремонтных работ на одной из вилл в Вене (Австрия) рабочие нашли в сундуке удивительный клад. По предварительным оценкам, там хранилось около 30 килограммов "монет Моцарта" из чистого золота. Их стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро (около 100,5 млн грн).
Кроме того, студенты университета были поражены, когда открыли таинственные двери в своей комнате в общежитии и увидели жуткую сцену, как из фильма ужасов.