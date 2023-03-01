Сотни бусин и другие золотые украшения. Исследователи обнаружили гробницу бронзовой эпохи в Армении

Команда польских и армянских исследователей обнаружила драгоценные золотые ожерелья бронзовой эпохи в гробнице на археологическом участке Мецамор.

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Мецамор — это археологическая достопримечательность, которая находится вблизи города Тароник, на западе Армении. Здесь с V тысячелетия до н.э. до XVIII века н.э. существовало поселение. Именно здесь исследователям удалось обнаружить золотое украшение, которое относится ко времени изготовления и использования бронзы для орудий труда и оружия, пишет HeritageDaily.

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В период бронзовой и железной эпохи это место приобрело религиозное и экономическое значение, став своеобразным центром и разрасталось как большой город со многими храмами, святилищами. Также его укрепили цитаделью и циклопическими стенами. А развитая экономика, основанная на металлургическом производстве, позволила обзавестись большим богатством и славой.

Недавние раскопки помогли обнаружить затопленное помещение, обложенное большими камнями. Внутри находились остатки деревянного захоронения, где исследователи обнаружили останки двух людей, умерших в возрасте от 30 до 40 лет в эпоху поздней бронзы около 1300-1200 годов до н.э.

[ + – ] Археологи обнаружили более сотни золотых бусин, а также изготовленных из сердолика, которые образовывали три отдельных ожерелья Фото: Joanna Pawlik

Археологи обнаружили более сотни золотых бусин, а также изготовленных из сердолика, которые образовывали три отдельных ожерелья. Кроме того, здесь нашли золотые подвески, керамические сосуды и уникальную фаянсовую флягу, привезенную из сирийско-месопотамского границы.

Захоронение обнаружили в некрополе, где ранее было исследовано более 100 могил. Однако лишь небольшая часть из них когда-то уже была ограблена.

Сегодня Мецамор находится под охраной, ведь памятка имеет статус археологического заповедника. Сами раскопки здесь проводят, начиная с 1965 года, что позволило найти другие золотые ожерелья и позолоченные поясные украшения с изображением львиц во время охоты.

Ранее Фокус писал о настоящей королевской находке — 500-летнем ожерелье, связанном с Генрихом VIII.

А также рассказывал о вернувшихся на родину о 77 похищенных драгоценностях древней Кхмерской империи. Украденные вещи принадлежали британскому контрабандисту антиквариата Дугласу Латчфорду, однако после его смерти их тайно передали в столицу Камбоджи.