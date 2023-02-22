Около 77 похищенных драгоценностей древней Кхмерской империи вернутся на родину

Прошлым летом в Лондоне обнаружили огромное сокровище камбоджийских королевских украшений Ангкора, некоторые из которых датируются 7-м веком.

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Похищенные вещи принадлежали британскому контрабандисту антиквариата Дугласу Латчфорду. Эксперты говорят, что никогда раньше не видели большинство драгоценностей и ошеломлены их существованием. Коллекцию тайно вернули в столицу Камбоджи, Пномпеня, и должны выставить в национальном музее страны, пишет BBC News.

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Латчфорд умер в 2020 году, ожидая судебного процесса в США. Его семья пообещала вернуть похищенную коллекцию в Камбоджу после его смерти, но власти не знали, что именно передадут и как это произойдет.

Брэд Гордон, глава следственной группы Камбоджа, стал первым представителем страны, увидевшим драгоценности, когда посетил Лондон прошлым летом. Он рассказал: "Представитель семьи Латчфорд увез меня в неизвестное место. На парковке стояла машина с четырьмя коробками внутри. Мне хотелось плакать. Я просто подумал — ничего себе — королевские драгоценности древней камбоджийской цивилизации упакованы в четыре коробки на заднем сиденье автомобиля".

Когда они были распакованы, оказалось, что коллекция содержит 77 золотых и инкрустированных драгоценностями ювелирных изделий, включая короны, пояса и серьги. Большая чаша датируется 11 веком, и хотя ее еще предстоит исследовать, похоже, что она изготовлена из чистого золота. По словам экспертов, ее могли использовать как чашу для риса для королевских особ Ангкора.

Исследователи считают, что одна из корон происходит из доангкорского периода. Ремесленники могли изготовить ее примерно в 7 веке. Другие предметы, в частности маленький резной цветок, являются настоящими загадками. Специалисты еще не знают, как его использовали.

До сих пор непонятно, как и когда украли драгоценности и как они попали в Лондон. Многие из них сравнимы с резьбой по камню на стенах Ангкор-Вату, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археолог Сонетра Сенг годами изучала ангкорские украшения, исследуя резьбу в храмах. Она делится: "Украшения доказывают, что было на резьбе, и то, о чем ходили слухи, действительно правда. Камбоджа была очень-очень богата в прошлом. И все же я не могу в это поверить, особенно в то, что это из одной коллекции, найденной за границей".

[ + – ] Археолог Сонетра Сенг узнала некоторые украшения из храмовой резьбы Фото: BBC News

Камбоджийские власти считают, что большинство ангкорских драгоценностей еще предстоит найти. Камбоджийцы имеют доказательства по электронной переписке Лачфорда, что он пытался тайно продать коллекцию со склада на севере Лондона еще в 2019 году.

В прошлом году ВВС посетило Камбоджу, чтобы встретиться с мародерами, которые стали свидетелями обвинения и узнали предметы, что, по их словам, они украли из храмов и продали Лачфорду. Некоторые из этих предметов следователи сопоставили с музейными экспонатами, которые сейчас находятся в таких солидных учреждениях Великобритании, как Британский музей и Галерея искусств.

[ + – ] Найдено 77 предметов, некоторые из которых изготовлены из чистого золота, а некоторые даже инкрустированы драгоценными камнями Фото: STEVE WAKEHAM

Возвращение коллекции будет приветствовать премьер-министр страны Хун Сен. Самы камбоджийцы хотят вернуть все награбленные вещи. После десятилетий, проведенных в запыленных коробках, они вскоре будут выставлены на всеобщее обозрение в Пномпене, что позволит этим драгоценностям снова засиять.

Ранее Фокус писал о еще одной похищенной вещи. Картину Кандинского, которую присвоили нацисты, планируют продать за 45 миллионов долларов.