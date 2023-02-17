Похищенную нацистами картину Кандинского продадут за 45 миллионов долларов

Когда-то шедевр абстракционизма принадлежал Йоханне Маргарети Штерн, немецкой коллекционерке искусства, погибшей в Освенциме в 1944 году.

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В следующем месяце на аукционе Sotheby's в Лондоне с молотка уйдет ранний шедевр Василия Кандинского, художника, которого иногда называют "отцом абстрактного искусства". Ожидается, что картина под названием "Вид на Мурнау с церковью II" принесет около 45 миллионов долларов, сообщают Smithsonian.

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Доходы от продажи разделят между наследниками Иоганны Маргареты Штерн и Зигберта Самуэля Штерна, немецких еврейских супругов, которые приобрели картину до начала Холокоста. После продолжительного судебного процесса голландский музей вернул картину семье в прошлом году.

"Хотя ничто не может исправить обиды прошлого, ни влияние на нашу семью… возвращение картины, которая так много значила для наших прадедов и прабабушек, чрезвычайно важно для нас, поскольку это является признанием и частично закрывает рану, что оставалась открытой на протяжении многих поколений", — говорится в заявлении наследников.

По словам Sotheby's, "Вид на Мурнау с церковью II" — "одна из самых больших картин Кандинского, которая когда-либо выставлялась на продажу". Завершенная в 1910 году картина размером примерно 38 на 42 дюйма является красочным изображением церкви в немецком городке.

Она "содержит самые начала революционного абстрактного языка, лежащего в основе остальной карьеры Кандинского", — добавляет аукционный дом.

Иоганна и Зигберт приобрели картину вскоре после того, как ее нарисовали. В то время супруги были частью "блестящей культурной жизни Берлина 1920-х годов" и проводили время с такими людьми, как Альберт Эйнштейн, Франц Кафка и Томас Манн. Кроме Кандинских, их изысканная художественная коллекция включала в себя работы Эдварда Мунка, Пьера-Огюста Ренуара и голландских старых мастеров.

Приход к власти нацистской партии положил конец их образу жизни. Хотя Зигберт умер по естественным причинам в 1935 году, Иоганна была вынуждена бежать из Германии и продать большинство своих работ. Она добралась до Нидерландов, но в конце концов была схвачена и отправлена в концлагерь Аушвиц, где ее убили в 1944 году.

Одна из дочерей Штернов, Луиза, вероятно, тоже погибла. Остальные их дети выжили; так же, как и дочь Луизы, Долли, скрывавшейся с семи до десяти лет.

В последние годы потомки Штернов пытаются найти части их распыленной художественной коллекции. Картина "Вид на Мурнау с церковью II" найдена в 2013 году, она висела на стенах музея Ван Аббема в голландском городе Эйндховен, где она находилась с 1951 года. В 2022 году музей вернул работу наследникам.

13 живых потомков Иоганны разделят средства, вырученные на аукционе, который состоится 1 марта. Часть средств будет направлена на финансирование дальнейших исследований по местонахождению семейной коллекции.

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