Викрадену нацистами картину Кандинського продадуть за 45 мільйонів доларів

Колись шедевр абстракціонізму належав Йоханні Маргареті Штерн, німецькій колекціонерці мистецтва, яка загинула в Освенцимі в 1944 році.

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Наступного місяця на аукціоні Sotheby's у Лондоні з молотка піде ранній шедевр Василя Кандинського, художника, якого іноді називають "батьком абстрактного мистецтва". Очікується, що картина під назвою "Вид на Мурнау з церквою II" принесе близько 45 мільйонів доларів, повідомляють Smithsonian.

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Доходи від продажу розділять між спадкоємцями Йоганни Маргарети Штерн і Зігберта Самуеля Штерна, німецького єврейського подружжя, які придбали картину до Голокосту. Після тривалого судового процесу голландський музей повернув картину родині минулого року.

"Хоча ніщо не може виправити кривди минулого, ані вплив на нашу сім'ю… повернення картини, яка так багато значила для наших прадідів і прабабусь, є надзвичайно важливим для нас, оскільки це є визнанням і частково закриває рану, яка залишалася відкритою протягом багатьох поколінь", — йдеться у заяві спадкоємців.

За словами Sotheby's, "Вид на Мурнау з церквою II" — "одна з найбільших картин Кандинського, яка коли-небудь виставлялася на продаж". Завершена в 1910 році, картина розміром приблизно 38 на 42 дюйми, є барвистим зображенням церкви в німецькому містечку.

Вона "містить самі початки революційної абстрактної мови, яка лежить в основі решти кар'єри Кандинського", — додає аукціонний дім.

Йоганна та Зігберт придбали картину невдовзі після того, як її намалювали. У той час подружжя було частиною "блискучого культурного життя Берліна 1920-х років" і проводило час з такими людьми, як Альберт Ейнштейн, Франц Кафка і Томас Манн. Окрім Кандинських, їхня вишукана мистецька колекція включала роботи Едварда Мунка, П'єра-Огюста Ренуара та голландських старих майстрів.

Прихід до влади нацистської партії поклав край їхньому способу життя. Хоча Зігберт помер з природних причин у 1935 році, Йоганна була змушена втекти з Німеччини і продати більшість своїх робіт. Вона дісталася Нідерландів, але врешті-решт була схоплена і відправлена до концтабору Аушвіц, де її вбили в 1944 році.

Одна з дочок Штернів, Луїза, ймовірно, теж загинула. Інші їхні діти вижили; так само, як і дочка Луїзи, Доллі, яка переховувалася з семи до десяти років.

Останніми роками нащадки Штернів намагаються знайти частини їхньої розпорошеної мистецької колекції. Картина "Вид на Мурнау з церквою II" знайдена у 2013 році, вона висіла на стінах музею Ван Аббема в голландському місті Ейндховен, де вона перебувала з 1951 року. У 2022 році музей повернув роботу спадкоємцям.

13 живих нащадків Йоганни розділять кошти, виручені на аукціоні, який відбудеться 1 березня. Частина коштів буде спрямована на фінансування подальших досліджень щодо місцезнаходження сімейної мистецької колекції.

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