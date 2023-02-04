"Таємниці Тюдорів": хто міг намалювати такі середньовічні дивацтва

В Англії 1560-х років працював видатний художник — але він ніколи нічого не підписував і навіть не був визнаний як такий, що існує, доки гостре око Роя Стронга в 1960-х роках не помітило схожість стилю в низці анонімних картин. Він назвав цього художника Майстром графині Ворвік.

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Художник, відомий як майстер графині Ворвік був кимось набагато більшим, ніж просто портретист: його, чи її, картини це грайливий, драматичний витвір мистецтва. Хто б це не був, цей художник виявляє дивовижну симпатію до жінок і чоловіків, дітей, підлітків — навіть до бабаків. І тепер відбудеться виставка митця, яка зображає епоху Тюдорів.

[ + – ] На початку виставки ви зустрічаєте Томаса Кніветта з Ешвелторпа, який позує в розкішному білому вбранні Фото: Compton Verney

Більшість професійних художників у Нідерландах у 16 столітті, звідки, ймовірно, походив цей загадковий митець, була чоловіками, але були й жінки, зокрема портретистка Катерина ван Гемессен. Тож, можливо, "Майстер" — це зайве упередження і насправді автором картин є "Майстриня" графині Ворвік.

Ця виставка це ювелірна скринька дивацтв епохи Тюдорів, усі жінки та чоловіки в тісних ліфах, які виглядають по-королівськи. На початку виставки ви зустрічаєте Томаса Кніветта з Ешвелторпа, який позує в розкішному білому вбранні, що сковує його верхню частину тіла так, що його, мабуть, важко було б носити в реальному житті: шия дисциплінована високим трубчастим коміром і оборкою, що прикриває підборіддя в той час, як талія змушена звужуватися до мінімуму через темні панталони з воланами.

Тут немає двох однакових рюшів. Сама графиня Ворвік на картині має шовковий рюш, що підтримується високим чорним комірцем і проростає з перлинної пов'язки на голові. Елізабет Фіцджеральд, графиня Лінкольн, носить рожево-білу сукню, яка, здається, пестить її горло, наче розкритий молюск. Вона пасує до її кельтського кольору обличчя та волосся.

Фіцджеральд, відома як Прекрасна Джеральдіна на честь присвяченого їй любовного сонета, була ірландською аристократкою, яка мала вплив при дворі Єлизавети I. На цих картинах зображена вища знать, соціальний світ, в якому Єлизавета була харизматичною особою, і жінки могли мати до неї особливий доступ. Вільям Брук, 10-й лорд Кобем, зображений зі своєю сім'єю в 1567 році, був намісником П'яти портів, але леді Кобем теж мала владу як одна з фрейлін Єлизавети: її очі привертають увагу в той час, як він здається занадто поважним, щоб дивитися на художника.

[ + – ] Вільям Брук, 10-й лорд Кобем, зображений зі своєю сім'єю в 1567 році, був намісником П'яти портів Фото: Marquess of Bath, Longleat

Це ще один шедевр, який виходить за межі побутового портрета. Художник створює сліпучий, складний момент за обіднім столом, де шестеро маленьких дітей подружжя насолоджуються частуваннями та граються зі своїми домашніми улюбленцями. Малюк тримає своє яблуко як скарб, а його брат ігнорує собаку, що випрошує їду. Старший хлопчик граційно дозволяє своїй домашній пташці відпочити на рукаві, але найкращою домашньою твариною є бабак однієї з дівчаток, яка ніжно стримує його від нападу на папугу на столі. Її сестри ввічливо їдять, але ця картина пронизана індивідуальністю, а не холодним конформізмом. Хоча однаковий одяг дівчаток і молодших хлопчиків підкреслює їхню спільну ідентичність Кобемів, кожне обличчя є унікальним.

Це стосується кожної картини цього майстра, який вивчає людську унікальність. На жаль, частина таємничості розвіюється приземленим завершенням вистави. Сучасні документи, представлені тут, нарешті дозволяють встановити можливе ім'я майстра графині Ворвік. Він був учнем фламандського художника Ганса Еворта. І звали його Арнольд Деріксон. Тож тепер є нове ім'я, яке додасться до культурного блиску єлизаветинської Англії. Шекспір, Сідні, Марло, Гілліард… та Деріксон.

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