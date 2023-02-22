Близько 77 викрадених коштовностей древньої Кхмерської імперії повернуться на батьківщину

Минулого літа в Лондоні виявили величезний скарб камбоджійських королівських прикрас Ангкору, деякі з яких датуються 7-м століттям.

Related video

Викрадені речі належали британському контрабандисту антикваріату Дугласу Латчфорду. Експерти кажуть, що ніколи раніше не бачили більшість коштовностей і приголомшені їхнім існуванням. Колекцію таємно повернули до столиці Камбоджі, Пномпень, і мають виставити в національному музеї країни, пише BBC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Латчфорд помер у 2020 році, очікуючи на судовий процес у США. Його родина пообіцяла повернути викрадену колекцію до Камбоджі після його смерті, але влада не знала, що саме передадуть і як це станеться.

Бред Гордон, голова слідчої групи Камбоджі, став першим представником країни, який побачив коштовності, коли відвідав Лондон минулого літа. Він розповів: "Представник сім'ї Латчфорд відвіз мене в невідоме місце. На парковці стояла машина з чотирма коробками всередині. Мені хотілося плакати. Я просто подумав — нічого собі — королівські коштовності стародавньої камбоджійської цивілізації упаковані в чотири коробки на задньому сидінні автомобіля".

Коли їх розпакували, виявилося, що колекція містить 77 золотих та інкрустованих коштовностями ювелірних виробів, включаючи корони, пояси та сережки. Велика чаша датується 11-м століттям, і хоча її ще належить дослідити, схоже, що вона виготовлена з чистого золота. За словами експертів, її могли використовувати як чашу для рису для королівських осіб Ангкору.

Дослідники вважають, що одна з корон походить з доангкорського періоду. Ремісники могли виготовити її приблизно в 7 столітті. Інші предмети, зокрема маленька різьблена квітка, є справжніми загадками Фахівці ще не знають, як її використовували.

Досі незрозуміло, як і коли саме викрали коштовності та як вони потрапили до Лондона. Багато з них можна порівняти з різьбленням по каменю на стінах Ангкор-Вату, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Археологиня Сонетра Сенг роками вивчала ангкорські прикраси, досліджуючи різьблення в храмах. Вона ділиться: "Прикраси доводять, що те, що було на різьбленні, і те, про що ходили чутки, дійсно правда. Камбоджа була дуже-дуже багатою в минулому. І все ж я не можу в це повірити, особливо в те, що це з однієї колекції, знайденої за кордоном".

[ + – ] Археологиня Сонетра Сенг впізнала деякі прикраси з храмової різьби Фото: BBC News

Камбоджійська влада вважає, що більшість ангкорських коштовностей ще належить знайти. Камбоджійці мають докази з електронного листування Лачфорда, що він намагався таємно продати колекцію зі складу на півночі Лондона ще у 2019 році.

Минулого року ВВС відвідало Камбоджу, щоб зустрітися з мародерами, які стали свідками обвинувачення і впізнали предмети, які, за їхніми словами, вони вкрали з храмів і продали Лачфорду. Деякі з цих предметів слідчі співставили з музейними експонатами, які зараз знаходяться в таких поважних установах Великобританії, як Британський музей і Галерея мистецтв.

[ + – ] Знайдено 77 предметів, деякі з яких виготовлені з чистого золота, а деякі навіть інкрустовані дорогоцінними каменями Фото: STEVE WAKEHAM

Наразі повернення колекції вітатиме прем'єр-міністр країни Хун Сен. Самі ж камбоджійці хочуть повернути всі награбовані речі. Після десятиліть, проведених у запилених коробках, вони незабаром будуть виставлені на загальний огляд у Пномпені, що дозволить цим коштовностям знову засяяти.

Раніше Фокус писав про ще одну викрадену річ. Картину Кандинського, яку привласнили колись нацисти, планують продати за 45 мільйонів доларів.