Королівська знахідка. Металошукачі знайшли 500-річне намисто, пов'язане з Генріхом VIII

Виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської, знайшли за допомогою металошукача у Великобританії.

Related video

Вишуканий золотий кулон і ланцюжок, знайдений у Варвікширі, Великобританія, у 2019 році, тепер представлений у Британському музеї, повідомляють IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Підвіска розміром приблизно 5 сантиметрів в діаметрі прикрашена мотивом тюдорівської троянди та гранатового куща, а також написом "TOVS IORS" — каламбуром з французької мови, що означає "завжди". На реверсі зображені великі літери H і K, які, як вважають, позначають королівське подружжя.

Вчені датують прикрасу між 1509 і 1533 роками н.е. Науковці вважають, що кулон виготовлений на швидку руку, і його могли носити учасники якоїсь події або прикрасу подарували як приз.

[ + – ] Науковці вважають, що кулон виготовлений на швидку руку, і його могли носити учасники якоїсь події або прикрасу подарували як приз Фото: Birmingham Museums Trust

Про знахідку повідомили Програмі переміщення старожитностей (Portable Antiquities Scheme, PAS) — організації, якою керує Британський музей і який займається археологічними знахідками, знайденими громадськістю. Також зв'язалися з організацією "Історична Англія" (Historic England), щоб провести археологічні розкопки на місці знахідки.

"Цей прекрасний кулон є неймовірним відкриттям, яке дає нам відчутний зв'язок з Генріхом VIII і Катериною Арагонською і збагачує наше розуміння тогочасного королівського двору", — сказав про знахідку Дункан Вілсон, виконавчий директор "Історичної Англії", у своїй заяві. Але, попри всі зусилля, розкопки не принесли жодних додаткових відкриттів.

Зараз знахідку виставлено в Британському музеї після виходу річного звіту PAS за 2021 рік. З 45 581 зареєстрованої знахідки, представлених у звіті, 1 085 класифікують як скарби.

Щоб вважатися "скарбом" відповідно до "Закону про скарби" 1996 року, предмет повинен бути металевим і на понад 10 відсотків складатися з дорогоцінного металу. Знахідці також має бути щонайменше 300 років на дату виявлення.

"Приємно бачити, що археологія та любительський пошук з металошукачем по всій країні процвітають, допомагаючи виявляти скарби, які поглиблюють наше розуміння спільної національної історії", — сказав лорд Паркінсон з Вітлі-Бей, міністр мистецтв та спадщини, про "Закон про скарби".

Цілих 96 відсотків знахідок у звіті PAS 2021 знайшли цивільні особи з металошукачами, а не археологи. Найбільше предметів знайдено в Глостерширі, Саффолку та Лінкольнширі.

Раніше Фокус розповідав про стародавню знахідку, яку виявили за допомогою металошукача.