Зплутав із кришкою від молока. Шукач скарбів виявив золото із Стародавнього Риму

Викопавши чергову знахідку, шукач скарбів спочатку подумав, що це металева кришка від молока, проте коли він зрозумів, що саме тримає в руках, то впав на коліна від шоку

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53-річний Нік Батерман, шукач скарбів з металошукачем, напередодні Різдва у 2021 році викопав золоту римську сережку під час пошуків на полі в Берстоні, Південний Норфолк, повідомляють Express.

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Після кількох невдалих виходів, під час яких чоловік не знайшов нічого цінного, удача посміхнулася Батерманові. Спочатку чоловік припускав, що сережка належить до середньовіччя. Проте надалі стало зрозуміло, що це знахідка з часів Римської імперії. Тепер артефакт визначено як скарб і його виставлять як частину експозиції в Музеї Дісса.

"Я закінчив з усіма різдвяними справами, тож вирішив пройтися годину чи дві. Це не був цікавий сигнал, проте я вирішив його викопати. Спочатку я подумав, що це металева кришка від молока, але коли очистив знахідку від бруду й усвідомив, що я знайшов золото, то впав на коліна від шоку", — розповів Нік Батерман.

[ + – ] Після кількох невдалих виходів, під час яких чоловік не знайшов нічого цінного, удача посміхнулася Батерманові Фото: Getty

Мисливець за скарбами розповів, що вирішив зайнятися цим хобі по-серйозному в 2020 році, під час локдауну через пандемію COVID-19. Досвідченіший шукач скарбів Джо Едвардс-Гілл взяв Батермана "під своє крило" й скоро учень перевершив майстра.

Сережка розміром 20,5 мм на 22,1 мм має досить "потертий" стан. Вона є двома золотими кружальцями, спаяними докупи, на яких вибито візерунок. Але, судячи з усього, ця знахідка неповна, оскільки знизу сережки було ще одне вушко, до якого кріпилася ще одна деталь.

Після повідомлення про знахідку, її оглянув нумізмат Адріан Марсден зі Служби історичного середовища Норфолка.

"Колега подумав, що це середньовічний артефакт, оскільки побачив маленький хрестик під петлею. Проте коли я оглянув знахідку детальніше, то побачив лавровий вінок та орла, що точно належить до Стародавнього Риму. Зазвичай схожі артефакти визначають як середньовічні, тож треба уважніше їх досліджувати".

Раніше Фокус писав про стародавні захисні золоті ідоли та амулети. Їх виявили у похованнях на території Єгипту.