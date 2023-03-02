Носили, как оберег. Исследователи обнаружили гребень из человеческого черепа железного века

Среди множества найденных при раскопках артефактов исследователи обнаружили гребень, сделанный из человеческого черепа.

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Украшение "Расческа из Бар-Гилл" нашли археологи из Лондонского археологического музея. Его обнаружили среди 280 тыс. других артефактов, собранных исследователями за период между 2016 и 2018 годами. О нем рассказывает BBC News.

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По словам руководителя команды исследователей Майкла Маршалла, в Британии нашли ранее всего 2 таких экземпляра. Оба в пределах 24 км от Бар-Хилл.

"Это настоящее чудо!" — делится Маршалл о находке из железного века.

[ + – ] Считается, что его никогда не носили по назначению, но на шее как подвеску Фото: MOLA

Исследователи подробно изучили артефакты, найденные во время раскопок перед строительством автомагистрали. Древний гребень датируют железным веком (750 г. до н.э. — 43 г. н.э.). Его обнаружили на холме Бар-Хилл, около 6,4 км северо-западнее Кембриджа.

[ + – ] Через отверстие в гребене исследователи считают, что его носили как оберег Фото: MOLA

И хотя его форма напоминает гребень, однако его назначение не столь однозначно. Но находка проливает свет на ритуалы и верования, которые существовали в Британии железного века. В частности, как именно местное население ухаживало за человеческими останками и изменяло их.

Предметы, изготовленные из человеческих останков, могли использоваться в особых ритуалах, связанных с мертвыми. Однако другие могли оставаться частью привычной жизни, в частности, как орудия труда.

Маршалл рассказывал: "Расческа из Бар-Гилл могла быть мощным символом для членов местной общины. Вполне возможно, что его вырезали из черепа одного из лидеров или важного человека в поселении железного века, чье присутствие пытались каким-то образом продлить, сохранив его останки. Возможность увидеть такие гиперлокальные влияния в обществах, живших более 2 000 лет назад, действительно поражает".

[ + – ] Гребень изготовили из части человеческого черепа Фото: MOLA

По словам исследователя, зубцы гребня вообще не имеют признаков износа, что может свидетельствовать, что его не использовали по назначению. А отверстие в нем может намекать, что предмет носили на шее, вероятнее всего как оберег.

"Поскольку гребень не был обычным фрагментом кости, его значение и символизм сразу смог бы уловить любой, кто бы его увидел и нашел", — добавляет Маршалл.

В Британии нашли всего два таких предмета: один в Эрите, Кембриджшир, в 1970-х годах из вырезанных зубов, а второй — у Гарстон-Милл в начале 2000-х годов.

Теперь расческу будут хранить в Археологическом архиве Кембриджшира, главном хранилище материалов, где охраняют все найденные артефакты во время археологических полевых работ в графстве.

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