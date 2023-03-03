Золото та срібло: в Німеччині виявлено 800-річний скарб за допомогою металошукача

Древні артефакти знайшли на півночі Німеччини, у місті, яке мало ключову роль у торгівлі з вікінгами. Відкриття відбулося завдяки любителям пошуку скарбів з металошукачами.

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На півночі Німеччини шукач скарбів за допомогою металошукача натрапив на неочікувану знахідку: йому трапився 800-річний скарб золотих прикрас та монет. Серед артефактів були особливі речі — візантійські сережки та монета в ісламському стилі, повідомляють Live Science.

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Протягом десятиліть археологи-аматори і професійні археологи працюють над дослідження регіону Шлезвіг-Гольштейн і зокрема Хайтабу, об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це місце мало ключове значення для вікінгів між VIII та XI століттями. Хайтабу зруйнували і покинули близько 1066 року, закінчивши епоху вікінгів у регіоні, але через кілька століть хтось закопав мішок з коштовностями неподалік.

Шукачі скарбів знайшли скарби під час прогулянки добре вивченою ділянкою, на якій були вже не раз. Вони повідомили про знахідку у Державний археологічний департамент Шлезвіг-Гольштейну (ALSH). Після археологічного дослідження та розкопок виявили різні артефакти, зокрема срібні та золоті вироби.

"Скарб складався з двох дуже якісних золотих сережок з напівдорогоцінним камінням, позолоченої брошки-псевдомонети, двох позолочених перснів з камінням, фрагмента персня, невеликого колись позолоченого перфорованого диска, брошки-кільця і близько 30 срібних монет, деякі з них сильно фрагментовані", — повідомив Ульф Ікеродт, директор ALSH.

[ + – ] 30 срібних монет, викарбуваних за часів данського короля Вальдемара II, вказують на те, що скарб закопали десь після 1234 року Фото: ALSH

Найцікавішими предметами у скарбі є дві сережки. "Вони, ймовірно, датуються часом близько 1100 року і відповідають традиціям візантійських ювелірів", — сказав Ікеродт. Скарб також містив імітацію ісламської монети — золотого динара Альмохада, яку перетворили на брошку. Халіфат Альмохадів був мусульманською династією, яка правила півднем Іспанії та північчю Африки між 12 і 13 століттями. 30 срібних монет, викарбуваних за часів данського короля Вальдемара II, вказують на те, що скарб закопали десь після 1234 року.

[ + – ] Після археологічного дослідження та розкопок, виявили різні артефакти, зокрема срібні та золоті вироби Фото: ALSH

Знахідки скарбів у Шлезвіг-Гольштейні трапляються рідко, і незрозуміло, чи були ці предмети особистою власністю, чи були вкрадені, чи призначалися вони для передачі комусь іншому, чи їхнє поховання було ритуальним.

Раніше Фокус розповідав про ще одну знахідку, виявлену за допомогою металошукача. Золотий кулон з ланцюжком був знайдений У Британії.