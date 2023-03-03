Золото и серебро: в Германии обнаружен 800-летний клад с помощью металлоискателя

Древние артефакты нашли на севере Германии, в городе, который играл ключевую роль в торговле с викингами. Открытие состоялось благодаря любителям поиска кладов с металлоискателями.

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На севере Германии кладоискатель с помощью металлоискателя наткнулся на неожиданную находку: ему попалось 800-летнее сокровище золотых украшений и монет. Среди артефактов были особые вещи — византийские серьги и монета в исламском стиле, сообщают Live Science.

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На протяжении десятилетий археологи-любители и профессиональные археологи работают над исследованием региона Шлезвиг-Гольштейн и в частности Хедебю, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место имело ключевое значение для викингов между VIII и XI веками. Хедебю разрушили и покинули около 1066 года, закончив эпоху викингов в регионе, но спустя несколько веков кто-то зарыл мешок с драгоценностями неподалеку.

Кладоискатели нашли сокровища во время прогулки хорошо изученным участком, на котором были уже не раз. Они сообщили о находке в Государственный археологический департамент Шлезвиг-Гольштейна (ALSH). После археологического исследования и раскопок были обнаружены различные артефакты, в том числе серебряные и золотые изделия.

"Сокровище состояло из двух очень качественных золотых сережек с полудрагоценными камнями, позолоченной броши-псевдомонеты, двух позолоченных колец с камнями, фрагмента перстня, небольшого позолоченного перфорированного диска, броши-кольца и около 30 серебряных монет, некоторые из них сильно повреждены", — сообщил Ульф Икеродт, директор ALSH.

[ + – ] 30 серебряных монет, отчеканенных во времена датского короля Вальдемара II, указывают на то, что клад зарыли где-то после 1234 года Фото: ALSH

Самыми интересными предметами в кладе являются две серьги. "Они, вероятно, датируются временами около 1100 годов и соответствуют традициям византийских ювелиров", — сказал Икеродт. Сокровище также содержало имитацию исламской монеты — золотого динара Альмохада, которую превратили в брошь. Халифат Альмохадов был мусульманской династией, правившей югом Испании и севером Африки между 12 и 13 веками. 30 серебряных монет, отчеканенных во времена датского короля Вальдемара II, указывают на то, что клад зарыли где-то после 1234 года.

[ + – ] После археологического исследования и раскопок обнаружили различные артефакты, в том числе серебряные и золотые изделия Фото: ALSH

Находки сокровищ в Шлезвиг-Гольштейне случаются редко, и непонятно, были ли эти предметы личной собственностью, были ли украдены, предназначались ли они для передачи кому-то другому или их захоронение было ритуальным.

Ранее Фокус рассказывал о еще одной находке, обнаруженной с помощью металлоискателя. Золотой кулон с цепочкой был найден в Британии.