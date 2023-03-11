Россияне украли в Украине древние мечи: воришек поймали в США

Мечи-акинаки времен скифских времен, половецкие сабли и топоры россияне пытались вывезти в США с территории РФ, но попали в руки американских таможенников и пограничников

Related video

Украина вернула культурные ценности, которые в сентябре прошлого года россияне пытались ввезти в США. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Вчера, 10 марта, на территории Посольства Украины в США прошла официальная церемония возвращения Украине культурных и исторических ценностей. Артефакты задержали американские пограничники при попытке их незаконного ввоза из РФ.

Среди возвращенных артефактов: мечи-акинаки скифской культуры VI-V вв. до н.э., кремневый шлифованный топор датирован III тысячелетием до н.э., половецкие сабли времен древнерусского государства XI-XII вв.

"В России есть давняя традиция присваивать себе то, что не принадлежит ей. Вместе с украинской территорией это же касается и нашего культурного материального и нематериального наследия, которое сейчас варварски разграбливается оккупантами. Спасибо всем, кто реализовывал эту сверхсложную, но очень важную операцию", – сказала Посол Украины в США Оксана Маркарова.

В дальнейшем будет решаться вопрос транспортировки на территорию Украины спасенных ценностей.

В Германии кладоискатель с помощью металлоискателя нашел 800-летний клад золотых украшений и монет. Среди артефактов были особые вещи – византийские серьги и монета в исламском стиле.

Украшение "Расческа из Бар-Гилл" нашли археологи из Лондонского археологического музея. Его обнаружили среди 280 тыс. других артефактов, собранных исследователями за период между 2016 и 2018 годами.