"Набор для барбекю": США передали Украине старинные артефакты, похищенные Россией (фото)

Сабли пересылали по почте как кухонные предметы для приготовления шашлыков. После экспертиз было установлено, что это культурное наследие Украины.

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Заместитель министра национальной безопасности США по вопросам стратегии, политики и планирования Роберт Сильверс в Нью-Йорке передал министру культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаю Точицкому 4 железные сабли, датированные IX-XIII веком. Об этом информирует пресс-служба МКСК.

По словам Роберта Сильверса, похищенные Россией артефакты, которые происходят с временно оккупированных территорий Украины, обнаружили в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Несколько таможенных и пограничных служащих увидели пакет, в котором, как утверждалось, содержался "набор для барбекю".

Служащие осмотрели и отправили пакет на дальнейшую проверку.

Американские эксперты обратились в Национальный музей истории Украины в Киеве, передали туда фотографии находки, и так было установлено, что это "предметы культурного наследия, сокровища самобытного прошлого Украины".

Эта операция, как отмечается, стала результатом успешного взаимодействия между Министерством культуры, Службой внешней разведки Украины, Посольством Украины в США, Национальным музеем истории Украины и Институтом археологии НАН Украины.

Как сообщается, еще 7 ценностей сейчас находятся в процессе идентификации украинскими экспертами на основе предоставленных фотографий.

"Каждый возвращенный артефакт — это маленькая победа в нашей борьбе за нашу идентичность", — подчеркнул Николай Точицкий.

Напомним, в мае 2022 года Офис Генпрокурора сообщил, что российские оккупанты ограбили краеведческий музей в Мелитополе.

В ноябре 2023 года Служба безопасности показала коллекцию "Скифского золота", которая вернулась в Украину после почти 10-летнего спора с Россией. В целом она состоит из 565 предметов.