"Набор для барбекю": США передали Украине старинные артефакты, похищенные Россией (фото)
Сабли пересылали по почте как кухонные предметы для приготовления шашлыков. После экспертиз было установлено, что это культурное наследие Украины.
Заместитель министра национальной безопасности США по вопросам стратегии, политики и планирования Роберт Сильверс в Нью-Йорке передал министру культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаю Точицкому 4 железные сабли, датированные IX-XIII веком. Об этом информирует пресс-служба МКСК.
По словам Роберта Сильверса, похищенные Россией артефакты, которые происходят с временно оккупированных территорий Украины, обнаружили в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Несколько таможенных и пограничных служащих увидели пакет, в котором, как утверждалось, содержался "набор для барбекю".
Служащие осмотрели и отправили пакет на дальнейшую проверку.
Американские эксперты обратились в Национальный музей истории Украины в Киеве, передали туда фотографии находки, и так было установлено, что это "предметы культурного наследия, сокровища самобытного прошлого Украины".
Эта операция, как отмечается, стала результатом успешного взаимодействия между Министерством культуры, Службой внешней разведки Украины, Посольством Украины в США, Национальным музеем истории Украины и Институтом археологии НАН Украины.
Как сообщается, еще 7 ценностей сейчас находятся в процессе идентификации украинскими экспертами на основе предоставленных фотографий.
"Каждый возвращенный артефакт — это маленькая победа в нашей борьбе за нашу идентичность", — подчеркнул Николай Точицкий.
Напомним, в мае 2022 года Офис Генпрокурора сообщил, что российские оккупанты ограбили краеведческий музей в Мелитополе.
В ноябре 2023 года Служба безопасности показала коллекцию "Скифского золота", которая вернулась в Украину после почти 10-летнего спора с Россией. В целом она состоит из 565 предметов.