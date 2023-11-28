"Вернули частичку истории": в СБУ показали уникальные кадры "Скифского золота" (фото)

По данным ведомства, коллекция состоит из 565 предметов. Среди них — украшения, скульптуры и другие ценные артефакты древнего кочевого народа, который жил в украинских степях.

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Служба безопасности Украины (СБУ) показала первые фотографии коллекции "Скифского золота", которая вернулась в Украину после почти 10-летнего спора с Россией. 28 ноября фото были опубликованы пресс-центром ведомства.

Что известно о коллекции

Коллекция состоит из 565 предметов, включая украшения, скульптуры и другие артефакты, созданные скифами, древним народом, который проживал на территории современной Украины, а также на Кавказе и в Малой Азии.

Фото: прес-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Возвращение истории

"Мы вернули домой не просто ценности, которые были вывезены из Крыма в 2013 году, а частичку своей истории. Для СБУ, как и в целом для нашего государства, это дело — символическое. Оно показывает, что Украина никогда не отдает того, что принадлежит ей по закону", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

По словам Малюка, возвращение "Скифского золота" является еще одним свидетельством того, что Украина будет бороться за свои ценности и свою историю.

"Так же, как украинцы вернули "Скифское золото", так же вернем Крым, Донбасс и остальные оккупированные территории. Мы будем сражаться за своих людей, за свои ценности и за свою историю!", — добавил глава ведомства.

Как "Скифское золото" оказалось за пределами Украины

Коллекция "Скифского золота" была вывезена из Крыма в 2013 году для экспонирования в частных европейских музеях. Согласно подписанным соглашениям, она должна была быть возвращена в Украину летом 2014 года. Однако этого не произошло, и артефакты остались за рубежом.

В связи с этим в 2014 году было начато уголовное производство по фактам незаконного пребывания культурных ценностей за рубежом. В рамках расследования были собраны материалы, которые позволили Верховному Суду Нидерландов принять окончательное решение в этом вопросе в пользу Украины.

Коллекция была доставлена в Украину 27 ноября 2023 года. Она будет храниться в Национальном музее истории Украины до деоккупации Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят установить причастных к вывозу скифского золота из Крыма. В РФ считают, что экспонаты "украли" из крымских музеев. В 2014 году Нидерланды отказались возвращать скифское золото из-за оккупации Крыма.