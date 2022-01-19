Ищут крайних: в России хотят установить причастных к вывозу "Скифского золота" из Крыма

В РФ считают, что экспонаты были украдены из крымских музеев. В 2014 году Нидерланды отказались возвращать "Скифское золото" из-за оккупации Крыма

Следственный комитет РФ начал проверку по факту "хищения коллекции скифского золота", принадлежащего музеям оккупированного Крыма. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

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По информации издания, российские следователи собираются установить тех, кто еще до начала оккупации допустил вывоз коллекции из Крыма в Амстердам "и все ли было сделано для ее своевременного возвращения".

Речь идет о 565 экспонатах из четырех подконтрольных России музеев Крыма: Крымского краеведческого музея (переименованный оккупантами в "Центральный музея Тавриды"), Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

В феврале 2014 года экспонаты отправили на выставку "Крым. Золотой остров в Черном море" в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Экспозиция проходила с 7 февраля по 31 августа 2014 года.

Среди прочего в Нидерланды вывезли скифское оружие, драгоценные камни, золотые украшения. Один из самых важных экземпляров – скифский шлем, возраст которого более 2,4 тысячи лет.

После захвата Крыма Россией куратор нидерландского музея решил не передавать экспонаты ни Украине, ни крымским музеям до решения суда или соглашения между сторонами.

Как сообщал Фокус, 26 октября Апелляционный суд Амстердама признал, что "Скифское золото" является собственностью Украины, и должны быть возвращены именно украинскому государству, а не подконтрольным России музеям Крыма.