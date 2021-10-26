Суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" из крымских музеев в Украину

Согласно решению суда, более 550 экспонатов являются украинским культурным наследием. Президент Зеленский сообщил, что далее Украина вернет себе оккупированный Россией Крым.

Апелляционный суд Амстердама постановил, что музейная коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" ("скифское золото") принадлежит Украине и должно быть возвращено государству. Об этом во вторник, 26 октября, сообщило министерство юстиции в Facebook.

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"(Согласно с решением суда) скифское золото наконец-то должно вернуться в Украину! Тем самым суд подтвердил, что коллекция из более 565 предметов принадлежит государству Украина и является его культурным наследием", — говорится в заявлении ведомства.

На это судебное решение уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что следующим Украина вернет оккупированный Россией Крым.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter главы государства.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что место для хранения "скифского золота" в Украине много и оно может экспонироваться не только в Киеве.

"Храниться они (экспонаты – ред.) будут в Украине. Очевидно будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры. Я убежден, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы драгоценности сохраняться", — сказал Шмыгаль в ходе поездки в Кропивницкий, передает "Укринформ".

В частности, глава правительства среди возможных мест хранения объектов назвал Софию Киевскую.

История разбирательств вокруг "скифского золота"

Коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" была выставлена в амстердамском музее Алларда Пирсона в феврале 2014 года, до того, как Россия оккупировала Крым. Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре — на территории полуострова. Среди более 560 экспонатов выставки — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты Украине, однако в 2017 году российская сторона направила апелляцию. В октябре 2020 года амстердамский суд удовлетворил просьбу Украины об отводе судьи, который занимался рассмотрением дела о скифском золоте, а 22 апреля этого года прошли решающие прения сторон.