Дело о скифском золоте: суд Амстердама назначил нового судью

Украинская сторона надеется, что слушания по существу дела будут назначены в ближайшее время.

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о скифском золоте. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Марьям ван Пулгейст, сообщает ТАСС.

"Суд назначил нового судью, Джерарда Левина. Стороны проинформированы об этом, им также предложено представить свои соображения по тому, как дальше организовать рассмотрение дела", – рассказала она.

По словам ван Пулгейст, предложения должны быть направлены суду в письменном виде к 8 декабря 2020 года, а встречные ответы на предложения – к 22 декабря.

"Суд ожидает их ответов", – подчеркнула пресс-секретарь.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар подтвердила назначение нового судьи, пишет "Крым.Реалии".

"Мы можем подтвердить, назначение судьи произошло, теперь может продолжиться рассмотрение нашей апелляции. Мы планируем передачу нашего представления на рассмотрение суда в ближайшее время и надеемся, что новые слушания по существу дела будут назначены уже скоро, максимум через несколько месяцев", – сообщила Джеппар.

Напомним, коллекция скифского золота (2 тысячи предметов) была отправлена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. Администрация галереи летом того же года отказалась возвращать артефакты как музеям Крыма, так и украинским властям. Нидерландские музейщики предъявили экспонаты свои права.

В 2016 году суд Амстердама постановил передать раритеты в Киев, на что крымские власти подали апелляцию. В прошлом году суд не разрешил применять положение конвенции ЮНЕСКО 1970 года к конкретному разбирательству, хотя на него ссылался Киев в качестве основного аргумента.

Прошлой осенью суд Гааги отказал Украине в требовании об отводе судебного председателя в процессе о скифском золоте, хотя Киев заявил о его предвзятости.

28 октября суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины против одного из судей, которого обвиняли в предвзятости и связях с российской стороной.