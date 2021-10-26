Суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" з кримських музеїв в Україну

Згідно з рішенням суду, понад 550 експонатів є українською культурною спадщиною. Президент Зеленський повідомив, що надалі Україна поверне собі окупований Росією Крим.

Апеляційний суд Амстердама ухвалив, що музейна колекція "Крим. Золотий острів у Чорному морі" ("скіфське золото") належить Україні і має бути повернута державі. Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомило міністерство юстиції у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"(Згідно з рішенням суду) скіфське золото нарешті має повернутися в Україну! Тим самим суд підтвердив, що колекція із понад 565 предметів належить державі Україна і є її культурною спадщиною", — йдеться у заяві відомства.

На це судове рішення вже відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що наступним Україна поверне окупований Росією Крим.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", — йдеться у повідомленні, опублікованому у Twitter глави держави.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що місць для зберігання "скіфського золота" в Україні багато і воно може експонуватися не лише в Києві.

"Зберігатися вони (експонати – ред.) будуть в Україні. Очевидно вибиратимемо місце і обговорюватимемо з міністерством культури. Я переконаний, що є багато місць в Україні, де гідно і надійно могли б коштовності зберігатися", — сказав Шмигаль під час поїздки до Кропивницького, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема глава уряду серед можливих місць зберігання об'єктів назвав Софію Київську.

Історія розглядів навколо "скіфського золота"

Колекцію "Крим. Золотий острів у Чорному морі" виставили в амстердамському музеї Алларда Пірсона в лютому 2014 року, до того як Росія окупувала Крим. Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один із яких знаходиться у Києві, а чотири – на території півострова. Серед понад 560 експонатів виставки — артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінне каміння та мечі стародавніх греків та скіфів.

В грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив повернути експонати Україні, проте у 2017 році російська сторона направила апеляцію. У жовтні 2020 року амстердамський суд задовольнив прохання України про відведення судді, який розглядав справу про скіфське золото, а 22 квітня цього року пройшли вирішальні дебати сторін.