Шукають крайніх: у Росії хочуть встановити причетних до вивезення "Скіфського золота" із Криму

У РФ вважають, що експонати вкрали з кримських музеїв. У 2014 році Нідерланди відмовилися повертати "Скіфське золото" через окупацію Криму

Слідчий комітет РФ розпочав перевірку за фактом "розкрадання колекції скіфського золота", що належить музеям окупованого Криму. Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини".

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За інформацією видання, російські слідчі збираються встановити тих, хто ще до початку окупації допустив вивезення колекції з Криму до Амстердама "і чи все було зроблено для її своєчасного повернення".

Йдеться про 565 експонатів з чотирьох підконтрольних Росії музеїв Криму: Кримського краєзнавчого музею (перейменований окупантами на "Центральний музей Тавриди"), Керченського історико-культурного заповідника, Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Національного заповідника "Херсо".

У лютому 2014 року експонати відправили на виставку "Крим. Золотий острів у Чорному морі" до Музею Алларда Пірсона в Амстердамі. Експозиція проходила з 7 лютого до 31 серпня 2014 року.

Серед іншого до Нідерландів вивезли скіфську зброю, дорогоцінні камені, золоті прикраси. Один з найважливіших екземплярів — скіфський шолом, вік якого понад 2,4 тисячі років.

Після захоплення Криму Росією куратор нідерландського музею вирішив не передавати експонати ні Україні, ні кримським музеям до рішення суду чи угоди між сторонами.

Як повідомляв Фокус, 26 жовтня Апеляційний суд Амстердама визнав, що "Скіфське золото" є власністю України, і має бути повернене саме українській державі, а не підконтрольним Росії музеям Криму.