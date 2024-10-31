Продавец пытался украсть у покупателя билет с выигрышем в $25 тысяч: как его наказали

Несмотря на то, что на билет наложили арест, сотрудник магазина пытался обналичить выигрыш. В результате его обвинили в краже первой степени и в компьютерном преступлении.

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Сотрудник магазина хотел обмануть покупателя, который выиграл в лотерею 25 тысяч долларов (1 миллион гривен). Он сказал, что билет якобы пустой. Об этом пишет Daily Star.

Речь идет про продавца одного из магазинов в Орегоне, которому выдвинули уголовные обвинения после того, как он попытался украсть у покупателя скретч-карту с выигрышем.

Произошел инцидент еще в сентябре. Детективы из отдела безопасности лотерей полиции штата Орегон выдвинули мужчине обвинения. Продавец просканировал билет и сказал детективам, что он не выигрышный, но это было не так.

На билет наложили арест, однако спустя неделю сотрудник магазина пытался получить приз в размере 25 тысяч долларов, рассказали представители лотереи, но ничего не вышло.

Детективы сразу же связались с продавцом и начали у него спрашивать детали о роковом лотерейном билете. Впоследствии мужчину обвинили в краже первой степени и компьютерном преступлении. Окружная прокуратура также может ему предьявить подделку документов.

"Хотя мы редко видим нечестных людей в наших розничных магазинах, мы обязаны следить за тем, чтобы наши игры проходили честно и добросовестно. Эти проверки — один из способов добиться этого", — рассказал помощник директора по безопасности лотереи штата Орегон Джастин Хедлунд.

Напомним, 30 октября сообщалось, что женщина сорвала джекпот и потеряла из-за этого всех родственников. Владелица счастливого билета планирует потратить деньги на уплату долгов и счетов, а также отложить на будущее для своего сына, у которого врачи диагностировали аутизм.