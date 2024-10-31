Продавець намагався вкрасти у покупця квиток із виграшем у $25 тисяч: як його покарали

Незважаючи на те, що на квиток наклали арешт, співробітник магазину намагався перевести виграш у готівку. У результаті його звинуватили в крадіжці першого ступеня і в комп'ютерному злочині.

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Співробітник магазину хотів обдурити покупця, який виграв у лотерею 25 тисяч доларів (1 мільйон гривень). Він сказав, що квиток нібито порожній. Про це пише Daily Star.

Йдеться про продавця одного з магазинів в Орегоні, якому висунули кримінальні звинувачення після того, як він спробував вкрасти у покупця скретч-карту з виграшем.

Стався інцидент ще у вересні. Детективи з відділу безпеки лотерей поліції штату Орегон висунули чоловікові звинувачення. Продавець просканував квиток і сказав детективам, що він не виграшний, але це було не так.

На квиток наклали арешт, проте за тиждень співробітник магазину намагався отримати приз у розмірі 25 тисяч доларів, розповіли представники лотереї, але нічого не вийшло.

Детективи одразу ж зв'язалися з продавцем і почали в нього запитувати деталі про фатальний лотерейний квиток. Згодом чоловіка звинуватили в крадіжці першого ступеня та комп'ютерному злочині. Окружна прокуратура також може йому закинути підробку документів.

"Хоча ми рідко бачимо нечесних людей у наших роздрібних магазинах, ми зобов'язані стежити за тим, щоб наші ігри відбувалися чесно і сумлінно. Ці перевірки — один зі способів домогтися цього", — розповів помічник директора з безпеки лотереї штату Орегон Джастін Хедлунд.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що жінка зірвала джекпот і втратила через це всіх родичів. Власниця щасливого квитка планує витратити гроші на сплату боргів і рахунків, а також відкласти на майбутнє для свого сина, у якого лікарі діагностували аутизм.