97 тисяч доларів: у Китаї хворий на рак вкрав пожертви донорів, — ЗМІ

Юнаку на прізвище Лан діагностували важку форму раку. Він приховав статки своїх батьків, випрошуючи гроші благодійників на своє лікування.

29-річний хворий на рак у Китаї, який намагався зібрати в інтернеті 900 000 юанів (125 000 доларів США) на лікування, викликав підозри у розтраті після того, як опублікував фотографії нової квартири. Про це пишуть китайські ЗМІ.

Пост з'явився незабаром після того, як чоловік зібрав понад 700 000 юанів (97 000 доларів США) за кілька днів.

У чоловіка на прізвище Лан з Ічана в провінції Хубей, центральний Китай, діагностували лімфому Ходжкіна, рідкісну форму раку, і 14 жовтня він почав свою кампанію зі збору коштів на популярній платформі краудфандингу.

Хворий представився як випускник Нанкінського університету 2020 року в провінції Цзянсу, на північ від Шанхаю, який працював у великій інтернет-компанії в Гуанчжоу на півдні Китаю до того, як йому діагностували важку хворобу. Він навіть надав офіційне свідоцтво, яке підтвердило лімфому.

Лан розповів, що фінанси його сім’ї були використані на лікування його батька, який помер від хвороби. Після цього родина була в боргах.

За словами його друзів, кампанія хворого зі збору коштів набула широкого поширення, прохання були розміщені в групах випускників і в соціальних мережах. Він навіть зняв відео, у якому звернувся до людей.

Втім, серед донорів виникли сумніви щодо фінансової прозорості Лана, коли 6 листопада він поділився зображеннями щойно купленої квартири в груповому чаті. Перед цим він якраз зібрав 97 000 доларів (700 000 юанів) за кілька днів.

До того ж, Лан сказав: "Це мій новий дім, загальна вартість 738 000 юанів".

Також виявилося, що його родина володіла кількома об’єктами нерухомості, включаючи дві квартири вартістю до мільйона юанів (140 000 доларів США), та комерційною нерухомістю вартістю понад 3,8 мільйона юанів, яка приносила 145 000 юанів річного доходу від оренди.

А в його профілі на краудфандинговій платформі було зазначено лише одну нерухомість вартістю від 300 000 до 500 000 юанів (40 000 і 70 000 доларів США) і автомобіль, який начебто продається.

Через таку ситуацію краудфандингова платформа закрила акаунт Лана 7 листопада, до того часу він уже отримав понад 270 000 юанів від 4536 учасників.

Своєю чергою Лан заявив, що поклав 200 000 юанів з пожертв на ощадний рахунок, заперечуючи звинувачення в тому, що він використовував кошти для покупки нерухомості.

Згодом краудфандингова платформа оприлюднила офіційну заяву, у якій підтвердила, що чоловік приховував реальне фінансове становище своєї родини, а 278 204 юанів будуть повернені донорам. До того ж, Лана додали до чорного списку платформи.

Нагадаємо, продавець намагався вкрасти в покупця виграшний білет.

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