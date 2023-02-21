Одиночество убивает: риск сердечной недостаточности связали с социальной изоляцией

Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

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Социальную разобщенность можно разделить на два разных, но взаимосвязанных компонента. "Социальная изоляция" относится к объективному одиночеству или нечастым социальным связям, в то время как "одиночество" определяется как болезненное чувство, возникающее, когда чей-то реальный уровень социального взаимодействия меньше, чем ему хотелось бы.

Китайские ученые изучили данные исследования, в котором отслеживались показатели здоровья населения в течение 12 лет и оценивались психосоциальные факторы, такие как социальная изоляция и одиночество, с помощью самоотчетных анкет. Они изучили показатели здоровья населения из более чем 400 000 человек среднего и старшего возраста, пишет Lab + Life Scientist.

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Исследователи обнаружили, что как социальная изоляция, так и одиночество повышают риск госпитализации или смерти от сердечной недостаточности на 15–20%. Однако они также обнаружили, что социальная изоляция была фактором риска только тогда, когда чувство одиночества также присутствовало. Другими словами, если человек был одновременно социально изолирован и чувствовал себя одиноким, одиночество было важнее. Одиночество также увеличивает риск, даже если человек не был социально изолирован. Одиночество и социальная изоляция чаще встречались у мужчин и также были связаны с неблагоприятным поведением и статусом в отношении здоровья, такими как употребление табака и ожирение.

Одна из причин этих результатов может заключаться в том, что люди могут чувствовать себя одинокими, даже когда они находятся в отношениях или взаимодействуют с другими людьми, сказал старший автор Джихуэй Чжан из Медицинского университета Гуанчжоу.

"Эти результаты показывают, что влияние субъективного одиночества было более важным, чем влияние объективной социальной изоляции, – сказал он. – При наличии одиночества социальная изоляция не более важна для связи с сердечной недостаточностью. Одиночество, вероятно, является более сильным психологическим стрессором, чем социальная изоляция, потому что одиночество часто встречается у людей, которые настроены враждебно или имеют стрессовые социальные отношения".

Чжан сказал, что исследование указывает на необходимость в эффективных инструментах для выявления социальной изоляции и одиночества в рутинной клинической практике, а также в более широком стремлении обеспечить большую социальную поддержку. Это также указывает на важность разграничения этих двух факторов.

"Мы будем уделять больше внимания тем людям, которые чувствуют себя одинокими из-за вмешательства, – сказал он. – Людей, которые не чувствуют себя одинокими, мы будем проверять на социальную изоляцию".

В будущих исследованиях ученые планируют изучить влияние социальной изоляции и одиночества на основные показатели здоровья уязвимых групп населения, включая пациентов с диабетом 2 типа. Они также работают над экспериментальными исследованиями, чтобы лучше понять механизмы, посредством которых социальная изоляция и одиночество влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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