Самые актуальные прочные смартфоны 2024: подборка устройств с повышенной защитой (видео)

Среди прочных телефонов 2024 года — Samsung Galaxy XCover6 Pro, Doogee DK10, Oukitel WP33 Pro, Unihertz Таnk 2 Pro, UleFone Armor 26 Ultra, Doogee S110, AGM G2 Guardian.

Прочность – важный параметр чтобы смартфон служил долго и сохранял надежность. Подборку телефонов с повышенной мощностью создал ресурс Android Police.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

​​Вероятно, неудивительно, что наш главный выбор — от Samsung, возможно, короля рынка телефонов Android. Они создали альтернативу своим сериям S и Note, которая идеально заполняет пробел между прочным дизайном и утонченной элегантностью. Он совместим с 5G, имеет емкую батарею и надежные характеристики производительности, а также выдерживает падения, пыль, воду, грязь и песок.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Характеристики:

5G и Wi-Fi6E

До 1 ТБ расширяемого хранилища

Съемный аккумулятор

AGM G2 Guardian

AGM G2 Guardian — это прочный смартфон, который готов выдержать самые суровые условия. Возможно, это самый дорогой вариант в этом списке, но он обладает серьезными функциями и характеристиками, которые оправдывают его высокую цену.

AGM G2 Guardian — безусловно, самый дорогой вариант в этом списке, но на то есть веская причина. Помимо того, что он чрезвычайно прочный, G2 Guardian не заставляет вас идти на компромисс между производительностью и надежностью благодаря своим общим характеристикам и функциям.

AGM G2 Guardian

Характеристики:

Большой, плавный дисплей

Тепловизионная камера

Большой динамик

Doogee S110

Doogee S110 — это прочное устройство, которое находит золотую середину с точки зрения цены и производительности. Благодаря большому объему памяти и отличному времени автономной работы S110, это отличное дополнительное устройство, в которое можно положить SIM-карту, отправляясь на суровую прогулку.

Doogee S110

Характеристики:

Работает на Android 13

Уникальный дизайн с задним экраном

Отличная общая ценность

UleFone Armor 26 Ultra

Ulefone Armor 26 Ultra был разработан, чтобы выдержать все, что жизнь преподнесет ему. Телефон дает достойную производительность при высокой прочности устройства, которое работает без подзарядки, даже не смотря на то, что оно тяжелое.

UleFone Armor 26 Ultra

Характеристики:

Работает на Android 13

Достойная производительность процессора

Огромная батарея

Unihertz Tank 2 Pro

Unihertz выпускает уникальные телефоны, и Tank 2 Pro обладает массой функций, которые не найдешь больше нигде. Одна из них — аккумулятор емкостью 23 800 мАч, который может поддерживать работу устройства еще долгое время после того, как большинство телефонов Android разрядятся.

Другая — проектор на 100 люмен, добавленный для специальных шоу в кемпинге или бизнес-презентаций. Работающий на базе надежного Helio G99 SoC, этот телефон имеет достаточную мощность для большинства повседневных задач.

Unihertz Tank 2 Pro

Характеристики:

Очень прочный

Эффективный проектор

Длительное время работы от аккумулятора

Blackview BL9000 Pro

Blackview BL9000 Pro — это прочный и надежный телефон, который выдержит самые суровые условия и при этом сохранит все возможности Android 14. Благодаря высокой производительности и емкости аккумулятора он идеально подойдет начинающему искателю приключений.

Blackview BL9000 Pro

Характеристики:

Массивная батарея

Тепловидение

5G

Oukitel WP33 Pro

Oukitel WP33 Pro — это прочный, универсальный дизайн с отличным временем автономной работы и достойной производительностью. Благодаря аккумулятору емкостью 22 000 мАч, основной камере 64 МП и стереодинамику 8D, способному выдавать до 136 децибел, здесь найдется что-то для большинства потенциальных клиентов.

Другая проблема — несколько небрежное отношение Oukitel к обновлениям Android. Этот телефон использует исправление безопасности от 2023 года. Надеюсь, скоро он получит еще одно обновление.

Oukitel WP33 Pro

Характеристики:

Аккумулятор емкостью 22 000 мАч

Прочная конструкция

Мощный задний динамик

Doogee DK10

Doogee DK10 — это телефон, который пытается стереть границы между более традиционным телефоном и чем-то значительно более прочным. Он не всегда попадает в цель, но он приносит много производительности и комфорта для существ.

За небольшую дополнительную плату AGM G2 Guardian также является исключительным выбором, когда дело касается прочности и производительности, включая его мощный динамик, чтобы выдавать мелодии.

С другой стороны, Power Armor 16 Pro, который создан, чтобы выдерживать любые виды злоупотреблений, а также оснащен одним из самых больших аккумуляторов среди современных смартфонов с колоссальной емкостью 9600 мАч.

Doogee DK10 Фото: androidpolice.com

Технические характеристики:

Четкий и яркий AMOLED-дисплей

Хорошая общая производительность

Проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт

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